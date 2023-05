Economist: Γιατί η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές της 21ης Μαΐου και γιατί αξίζει ακόμη μία τετραετία

Τις αιτίες της επιβλητικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου, ανέλυσε σε podcast δημοσιογράφος του Economist. Ο υπεύθυνος για ευρωπαϊκά θέματα, Κρις Λόκγουντ, έκανε αρχικά λόγο για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που πέτυχε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μολονότι κλήθηκε να διαχειριστεί πολλαπλές εξωγενείς κρίσεις και επανέφερε την Ελλάδα σε μία κανονικότητα που την έχει μετατρέψει σε επενδυτικό προορισμό, ενώ ταυτόχρονα έχει αποκαταστήσει την εικόνα μιας υπεύθυνης, σταθερής δύναμης στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, υπό τον κ. Μητσοτάκη, αποκαταστάθηκε μια εικόνα κανονικότητας, στο βαθμό που πλέον η Ελλάδα δανείζεται μόνο κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα πάνω από αυτό που δανείζεται η Γερμανία, κάτι που είναι εκπληκτικό», συνέχισε ο Λόκγουντ στο καθημερινό podcast «The Intelligence» του γνωστού οικονομικού περιοδικού, ενώ προσέθεσε: «Πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και σίγουρα αξίζει άλλα τέσσερα χρόνια, και αυτό είναι το συμπέρασμα που ξεκάθαρα έχουν βγάλει και οι Έλληνες ψηφοφόροι».

«Η Ελλάδα πλέον θεωρείται από τη διεθνή κοινότητα μία κανονική χώρα, μία υπεύθυνη χώρα, που διοικείται καλά και στην οποία μπορεί να επενδύσει κανείς. Έχει γίνει μια σειρά από επικερδείς ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι το επίτευγμα του Μητσοτάκη και γι’ αυτό νομίζω ότι αξίζει αυτά τα τέσσερα χρόνια που πρόκειται να κερδίσει», τόνισε παρακάτω ο δημοσιογράφος του «Economist».

Παράλληλα υπογραμμίστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία σημείωσε μια «πραγματικά πολύ πειστική νίκη» στις εκλογές, πλησιάζοντας την αυτοδυναμία παρά το σύστημα της απλής αναλογικής, με τον Λόκγουντ να αναφέρει ότι το 41% που απέσπασε το κυβερνών κόμμα συνιστά «εντυπωσιακό αριθμό», ο οποίος υπερβαίνει τις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας στις κάλπες του 2019.

There is still one more round, but Greece’s prime minister, Kyriakos Mitsotakis, will probably lead again. As @chrislockwd explains on “The Intelligence”, investors will be pleased https://t.co/Elw4RC14Cf