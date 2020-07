Ελληνογερμανικό μήνυμα προς την Τουρκία - Συνάντηση Μάας-Δένδια στην Αθήνα

Ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλαν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και ο Γερμανός ομόλογός του Χάικο Μάας κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την Τρίτη στην Αθήνα.

Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις γεωτρήσεις για φυσικούς πόρους σε ύδατα της ανατολικής Μεσογείου για να σημειωθεί πρόοδος στους δεσμούς ΕΕ-Τουρκίας, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.

«Όσον αφορά τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε μια πολύ σαφή θέση - το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό, ώστε η πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας να είναι δυνατή μόνο εάν η Άγκυρα σταματήσει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε ο Μάας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε την Τρίτη ότι η «παράνομη» συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο απειλεί τη συνοχή των σχέσεων του ΝΑΤΟ και της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η παράνομη και προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας προκαλεί σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στη συνοχή του ΝΑΤΟ και στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά από συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του Χάικο Μάας στην Αθήνα.

