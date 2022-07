Γεύμα Ν. Δένδια με τον πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο

Γεύμα με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο του συνεδρίου του Economist.

Οι δύο άνδρες είχαν μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις παγκόσμιες επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

