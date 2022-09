Διάβημα της Άγκυρας στον Έλληνα πρέσβη για τα αμερικανικά τεθωρακισμένα στα νησιά

Στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κλήθηκε ο Έλληνας πρέσβης, από τον οποίο η Άγκυρα ζήτησε «εξηγήσεις» για τις φωτογραφίες στρατιωτικών οχημάτων από δύο ελληνικά νησιά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu , το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη και του επέδωσε διάβημα, για τα «αμερικανικά τεθωρακισμένα» σε ελληνικά νησιά.

#BREAKING Türkiye protests unlawful deployment of armored vehicles on Aegean islands of Midilli, Sisam pic.twitter.com/IJsgO7Tu7z