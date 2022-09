Τουρκία: Fake news από το Anadolu με φωτογραφίες πολεμικών πλοίων σε Λέσβο και Σάμο

Τεντώνει το σκοινί η Τουρκία συνεχίζοντας τις προκλητικές ενέργειες σε βάρος της Ελλάδας, καθώς το πρακτορείο Anadolu ισχυρίζεται πως διέρρευσαν φωτογραφίες από στρατιωτικές πηγές, στις οποίες φαίνονται ελληνικά αρματαγωγά να αποβιβάζουν τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στη Λέσβο και τη Σάμο.

Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου από τουρκικά μη επανδρωμένα σκάφη κατά τη διάρκεια των πολλών υπερπτήσεων που πραγματοποιεί η Τουρκία καθημερινά στο Αιγαίο, ενώ δημοσιεύονται σε αρκετά τουρκικά ΜΜΕ, μεταξύ αυτών και στη Yeni Safak και στο Anadolu.

Όπως αναφέρει το Anadolu σε τηλεγράφημά του που δημοσιεύθηκε το πρωί της Κυριακής, μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταγράφηκε τη στιγμή της αποβίβασης από πλοία στρατιωτικού εξοπλισμού σε Λέσβο και Σάμο, κάτι που το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας χαρακτήρισε εσφαλμένα «ως παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Σύμφωνα με τo Anadolu, από τα δύο επίμαχα πλοία αποβιβάστηκαν 23 θωρακισμένα οχήματα στη Λέσβο και 18 θωρακισμένα οχήματα στην Σάμο. «Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα οχήματα αυτά ήταν ανάμεσα σε αυτά που έχουν σταλεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από τις ΗΠΑ» προστίθεται στο τηλεγράφημα.

Όπως αναφέρουν οι πηγές ασφαλείας, που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν στις 18 και 21 Σεπτεμβρίου και «αποτελούν την πιο ξεκάθαρη ένδειξη, ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά που βρίσκονται κοντά στην Τουρκία και να παραβιάζει το καθεστώς των μη στρατικοποιημένων νησιών».

Drones capture images of armed vehicles sent by Greece to the Aegean islands with non-military status in violation of international law pic.twitter.com/qNC18NaC0I