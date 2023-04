Οι δικαστές δεν έδωσαν τη δικογραφία στους δικηγόρους του Γεωργούλη

Δικογραφία περίμεναν να πάρουν σήμερα οι Βέλγοι δικηγόροι του Αλέξη Γεωργούλη, αλλά εισέπραξαν την άρνηση των δικαστικών αρχών να πάρουν έστω και ένα στοιχείο του φακέλου εναντίον του Ευρωβουλευτή.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν πριν από λίγο οι δικηγόροι του Ευρωβουλευτή, Cédric Vergauwen και Oliva Venet, ενημερώνουν ότι ζητούν να καταθέσει ο Αλέξης Γεωργούλης άμεσα και πριν αρθεί η ασυλία του.

Επιπλέον, γνωστοποιούν ότι έμαθε για την καταγγελία εναντίον του στις αρχές Απριλίου και όχι τελικά τη Μεγάλη Παρασκευή στις 14 Απριλίου.

Η εκτίμηση είναι ότι οι δικαστικές αρχές στο Βέλγιο δεν έδωσαν τη δικογραφία καθώς η υπόθεση είναι ευαίσθητη και δεν πρέπει να γίνει διαρροή.

Η ανακοίνωση των Βέλγων δικηγόρων του Αλέξη Γεωργούλη, μεταφρασμένη στα ελληνικά:

«Στις αρχές Απριλίου του 2023, ο Αλέξης Γεωργούλης έμαθε έκπληκτος, με αφορμή την αίτηση άρσης της βουλευτικής του ασυλίας, ότι η κυρία Χρονοπούλου είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του κατηγορώντας τον για ασελγείς πράξεις που φέρεται να έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο του 2020 στις Βρυξέλλες. Οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητούνται επισήμως. Ο κ. Γεωργούλης αντικρούει τις κατηγορίες της κ. Χρονοπούλου από κάθε άποψη.

Ο Αλέξης Γεωργούλης έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας ώστε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις βελγικές αρχές για την αποκατάσταση της αλήθειας. Μέσω των δικηγόρων του, ζήτησε να ακουστεί από τις ανακριτικές υπηρεσίες προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες αυτές. Αναμένει αυτή την κλήση, παραμένει στη διάθεση των βελγικών αρχών και ελπίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει το συντομότερο δυνατό.

Ο κ. Γεωργούλης δεν μπορεί παρά να ανησυχεί για τη χρονική στιγμή αυτής της έρευνας και λυπάται βαθύτατα. Πράγματι, ενώ τα γεγονότα και η καταγγελία χρονολογούνται από το 2020, είναι λυπηρό το γεγονός ότι μόλις 3 χρόνια αργότερα η καταγγελία αυτή δημοσιοποιείται - ακριβώς λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βελγική νομοθεσία κατοχυρώνει το απόρρητο της έρευνας και δεν επιτρέπει την αποκάλυψη του περιεχομένου μιας προκαταρκτικής έρευνας στο κοινό.

Ο κ. Γεωργούλης και ο συνήγορός του δεν είχαν πρόσβαση στο φάκελο και δεν θα γίνει κανένα περαιτέρω σχόλιο σε αυτό το στάδιο».

Η ανακοίνωση στην πρωτότυπη μορφή της, στα γαλλικά:

«Au début du mois d’avril 2023, Alexis Georgoulis a appris avec stupéfaction, à l’occasion d’une demande de levée de son immunité parlementaire, que Mme Chronopoulou avait porté plainte contre lui en l’accusant de faits de mœurs qui se seraient prétendument déroulés en janvier 2020 à Bruxelles. Ces affirmations sont formellement contestées. Monsieur Georgoulis réfute en tous points les accusations de Mme Chronopoulou.

Alexis Georgoulis a demandé à ce que son immunité parlementaire soit levée, afin que toute la lumière puisse être faite sur cette affaire. Il fait totalement confiance aux autorités belges pour établir la vérité. Par la voie de ses conseils, il a demandé à être entendu par les services d’enquête afin s’expliquer sur ces accusations. Il reste dans l’attente de cette convocation, se tient à la disposition des autorités belges et espère que cela pourra être fait aussi rapidement que possible.

Monsieur Georgoulis ne peut s’empêcher d’être interpellé par le timing dans lequel cette enquête fait surface et de le regretter profondément. En effet, alors que les faits et la plainte datent de 2020, il est regrettable que ce ne soit que 3 ans plus tard que cette plainte devient publique – ceci précisément à quelques semaines des élections en Grèce.

Il convient de préciser que la loi belge consacre le secret de l’instruction et ne permet pas de dévoiler publiquement le contenu d’une enquête préliminaire.

Monsieur Georgoulis et ses conseils n’ont pas eu accès au dossier et aucun commentaire supplémentaire ne sera dès lors fait à ce stade».