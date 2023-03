Η ΕΕ καταδικάζει την κράτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου Ιβάν Γκερσκόβιτς στη Ρωσία

«Η ΕΕ καταδικάζει την κράτηση του Ιβάν Γκερσκόβιτς, δημοσιογράφου και πολίτη των ΗΠΑ, στη Ρωσία» τονίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Υπογραμμίζει ότι «πρέπει να επιτρέπεται στους δημοσιογράφους να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και αξίζουν προστασία».

«Οι ρωσικές αρχές επιδεικνύουν για άλλη μια φορά τη συστηματική τους περιφρόνηση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης» καταλήγει ο κ. Μπορέλ.

The EU condemns the detention of @evangershkovich, a journalist and U.S. citizen, in Russia.



Journalists must be allowed to exercise their profession freely and deserve protection.



The Russian authorities demonstrate yet again their systematic disregard for media freedom.