ΥΠΕΞ: Επέτειος 20 ετών από την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης 10 χωρών στην ΕΕ

«Σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια, στις 16 Απριλίου 2003, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και υπέγραψαν τη Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ και εντάχθηκαν επίσημα στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ο στόχος μιας ειρηνικής, βασισμένης σε αξίες και ευημερούσας Ευρώπης, που οδήγησε σε αυτή την ιστορική διεύρυνση, έχει αποκτήσει σήμερα μια ανανεωμένη σημασία», σημειώνει.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και προσβλέπει στην υποδοχή νέων μελών στην ΕΕ», καταλήγει.

20 years ago today, on April 16, 2003, 🇨🇾 🇨🇿 🇪🇪 🇭🇺 🇱🇻 🇱🇹 🇲🇹 🇵🇱 🇸🇰 & 🇸🇮 signed the Treaty of Accession to the #EU in #Athens during the Greek EU Presidency and officially joined the 🇪🇺 on May 1, 2004 (1/2)