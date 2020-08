Με NAVTEX και άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου απαντά η Τουρκία στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου

Δεν άφησε να πέσει κάτω η σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση θαλάσσιας ζώνης η Τουρκία εκδίδοντας νέα Navtex, λίγα λεπτά αργότερα.

Συγκεκριμένα μέσω της νέας Navtex η Τουρκία δεσμεύει θαλάσσιο χώρο για την πραγματοποίηση άσκησης με πραγματικά πυρά ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο, για τις 10 και 11 Αυγούστου.

Αναλυτικά η νέα τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 - 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.

