Μήνυμα Ερντογάν για την τραγωδία στα Τέμπη στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Την βαθιά του λύπη εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, με μήνυμα που έστειλε στην Πρόεδρο της Ελλάδας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan sends a message of condolence to Greek President Katerina Sakellaropoulou and Prime Minister Kiryakos Mitsotakis for the tragic train crash in Greece that claimed the lives of 36 people.