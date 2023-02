Ν. Χαρδαλιάς: Η Ελλάδα κομβικός παράγοντας άμυνας και ασφάλειας στην Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα

Διεθνές συνέδριο διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο αμφιθέατρο ”Υπσγος (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς” της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ολοκλήρωση της Μεσογείου υπό το υφιστάμενο πλαίσιο των προκλήσεων και των απειλών για τη διεθνή ασφάλεια» ("Sustainable Development and Regional Integration in the Mediterranean within the Current Context of Security Challenges and Threats").

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν πρέσβεις και ανώτεροι αξιωματούχοι 25 χωρών, ανώτεροι αξιωματούχοι Διεθνών Οργανισμών, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κήρυξε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς.

«Μια σταθερή και ευημερούσα Μεσόγειος, όπου οι φυσικοί πόροι αξιοποιούνται σύμφωνα με τους εδραιωμένους διεθνείς νομικούς κανόνες και όπου διεξάγεται ελεύθερα και απρόσκοπτα το θαλάσσιο εμπόριο ήταν πάντοτε για εμάς προτεραιότητα» επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρδαλιάς και προσέθεσε:

«Σήμερα, δυστυχώς, απέχουμε πολύ από τον επιθυμητό τελικό στόχο μας στη Μεσόγειο. Αντιθέτως, εδώ και κάποια χρόνια, γινόμαστε μάρτυρες μιας σειράς σοβαρών απειλών που εξελίσσονται εντός και γύρω από αυτή. Εδώ περιλαμβάνονται οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στις ακτές της, οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές από την Αφρική και την Ασία, που συχνά εργαλειοποιούνται, καθώς και οι ακρότητες που διαπράττονται από εξτρεμιστικούς και επικίνδυνους μη κρατικούς δρώντες. Το μείγμα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο, αν λάβουμε υπόψη μας τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν υποστηρικτές ιδεολογιών που ανήκουν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας, όπως ανιστόρητο αλυτρωτισμό και αναθεωρητισμό, καθημερινή περιφρόνηση του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, ψευδαισθήσεις ότι η ”διπλωματία των κανονιοφόρων” και οι πολεμικές απειλές είναι βιώσιμες εναλλακτικές των παγιωμένων κανόνων της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και μια αίσθηση μεγαλείου».

Ανέφερε ότι η απάντηση στα δύσκολα διλήμματα και προκλήσεις ασφαλείας της εποχής μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: ειρήνη δια της υπέρτερης ισχύος, αποτροπή δια των στιβαρών συμμαχιών και σταθερότητα δια της εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου. «Αυτές οι παραδοχές υπογραμμίζουν τη στρατηγική μας προσέγγιση στο σύνολό της και λειτουργούν ως βάση των προσπαθειών μας για τη δημιουργία μιας ασφαλούς Μεσογείου, που θα αποτελεί γέφυρα ειρήνης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και λεωφόρο για τη διεξαγωγή εμπορίου, αντί για πεδίο εντάσεων και διακρατικών ανταγωνισμών» σημείωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και κατέληξε:

«Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα περισσότερων των τριάμισι ετών μιας τολμηρής και γεμάτης αυτοπεποίθηση εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, η οποία εδράζεται σε αυτές τις αρχές, είναι απολύτως ξεκάθαρο: Η Ελλάδα, που πάντοτε ήταν το τελευταίο φυλάκιο της Δύσης προς Ανατολή, αποτελεί πλέον κομβικό παράγοντα σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στα Βαλκάνια και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή».

Την έναρξη και τις εργασίες της πρώτης ημέρας του διεθνούς συνεδρίου παρακολούθησαν ο υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο υποναύαρχος Ιωάννης Παττάς ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΝ, ο ταξίαρχος Δημήτριος Πετρούλιας ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ, οι πρέσβεις της Γαλλίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λιβύης, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, ο γενικός διευθυντής Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης του υπουργείου Εξωτερικών πρέσβης Λεωνίδας Ροκανάς, υψηλόβαθμα στελέχη των πρεσβειών της Αιγύπτου, της Αρμενίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ισραήλ, της Ουκρανίας, της Ισπανίας και της Ρουμανίας, ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ο πρόεδρος του ”Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη” υποναύαρχος ε.τ. Πάνος Λασκαρίδης, ο γενικός διευθυντής της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ ναύαρχος ε.α. Στυλιανός Πετράκης στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κ.α. Βιντεοσκοπημένο μήνυμα έστειλε ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης.

Το διεθνές συνέδριο ολοκληρώνεται στις 24 Φεβρουαρίου.