ΟΗΕ: Παρουσιάστηκε η ελληνική αξιολόγηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Την Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση της Ελλάδας, στην οποία αναλύεται το έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης για την εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ στη βάση της «Ατζέντας του 2030», παρουσίασε τη Δευτέρα στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.







Το πολιτικό φόρουμ πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 18 Ιουλίου 2018, στην έδρα του ΟΗΕ και στην ελληνική αντιπροσωπεία που ηγείται ο αναπληρωτής υπουργός συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) Γιώργος Βερνίκος και η βουλευτής Κατερίνα Ιγγλέζη, πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος.

Η Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (VNR) της Ελλάδας, ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε για τη χώρα και συνοδεύτηκε με την υποβολή αναλυτικής Εθνικής Έκθεσης που συντάχθηκε υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης με τη συνεισφορά όλων των Υπουργείων, με το υπουργείο Ενέργειας να έχει τον πρώτο λόγο καθώς είναι θεματικά αρμόδιο για τους 7 από τους συνολικά 17 SDGs.Στην ομιλία του ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο για την υλοποίηση των SDGs. Αναφέρθηκε:Πρώτον, στον θεσμικό διϋπουργικό μηχανισμό που διαμορφώθηκε για τη διασφάλιση υψηλής πολιτικής δέσμευσης αλλά και για τον κοινωνικό διάλογο για την επιτυχή εφαρμογή των Στόχων.Δεύτερον, στην κυβερνητική στρατηγική για την έξοδο από την κρίση και τη δίκαιη ανάπτυξη που συνδυάζονται με την επίτευξη των SDGs στον κοινωνικό και οικονομικό πυλώνα.Τρίτον, στα βασικά μέσα εφαρμογής και παραδείγματα ολοκληρωμένης διασύνδεσης πολιτικών όπως τη στρατηγική για την κυκλική οικονομία και την κοινωνική πολιτική, καιΚαι τέλος στα επόμενα βήματα που έχουν δρομολογηθεί, όπως η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής των SDGs, το οποίο θα συνδέεται με την νέα Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση εφαρμογής των Στόχων.Στην παρέμβασή του ο πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, Γιώργος Βερνίκος, σημείωσε τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών για την επιτυχή υλοποίηση των SDGs, αναφερόμενος στον εκτενή διάλογο που πραγματοποιεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, ενώ η βουλευτής Κατερίνα Ιγγλέζη ανέλυσε εν συντομία τον ρόλο του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Στόχων, μέσω του έργου των Μόνιμων Επιτροπών του.Στο περιθώριο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 18 Ιουλίου 2018, στην έδρα του ΟΗΕ, διοργανώθηκε έκθεση φωτογραφίας και προβολή βίντεο με θέμα: «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και του παραδοσιακού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στα ελληνικά νησιά: Οδηγοί για βιώσιμο τουρισμό και ανθεκτικές κοινωνίες» ("Conserving biodiversity and the traditional man-made environment in the Greek islands: Drivers for sustainable tourism and resilient societies").Η έκθεση - που είχε στόχο τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, των ελληνικών νησιών και των μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων τους - περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό ανά γεωγραφική περιφέρεια νησιών, με έμφαση στην βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, ενώ το video διάρκειας 30' φτιάχτηκε ειδικά για την εκδήλωση, με υλικό που συλλέχθηκε από ποικίλους φορείς και πηγές.Συνδιοργανωτές ήταν τα Υπουργεία, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, σε συντονισμό με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ενώ τα επίσημα εγκαίνια τελέστηκαν τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, από τον αναπληρωτή υπουργό Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, παρουσία των Γενικών Γραμματέων των συνεργαζόμενων Υπουργείων, των μελών της ελληνικής μόνιμης αντιπροσωπείας, ξένων διπλωματών και αξιωματούχων του ΟΗΕ και διεθνών οργανισμών.Στο χαιρετισμό του ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη των ελληνικών νησιών μέσα από μια διαφορετική, βιώσιμη οπτική, εστιάζοντας στην προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του παραδοσιακού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη αειφόρων πρακτικών σε βασικούς οικονομικούς τομείς, όπως ο τουρισμός.Υπογράμμισε ότι η Έκθεση συνδέεται θεματικά με τους «περιβαλλοντικούς» υπό εξέταση στόχους SDGs και ευθυγραμμίζεται πλήρως με το θέμα του φετινού Φόρουμ «Μετάβαση σε πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κοινωνίες». Ταυτόχρονα επιχειρεί, δε, να καταδείξει πώς οι πολιτικές προστασίας της βιοποικιλότητας και των νησιωτικών οικοσυστημάτων αλλά και των παραδοσιακών οικισμών, αντί για εμπόδιο και τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την τουριστική δραστηριότητα, μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για τον εναλλακτικό τουρισμό και την προβολή του μεγάλου πλούτου ενδημικής χλωρίδας και πανίδας της χώρας, δίνοντας έτσι μία άλλη νέα «ταυτότητα» στα ελληνικά νησιά, ως τουριστικών προορισμών.Στο χαιρετισμό του ο ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλλας, είπε πως ο Τουρισμός αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και το έργο που έχει επιτελεστεί στα τελευταία χρόνια έχει αποδώσει μεγάλα αποτελέσματα, σε αφίξεις, έσοδα και απασχόληση, υποστηρίζοντας την ελληνική οικονομική ανάπτυξη.