Πέτσας: Δεν υπήρξε πυροβολισμός από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας σε όσα ψεύδη λέει ο Ταγίπ Ερντογάν και οι γείτονες έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter:

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020

"No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News. #fakenews #fakeTurkishPropagan".

Ανεπίσημη μετάφραση: «Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις».