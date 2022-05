Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για τον θάνατο του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Βαθιά λύπη για τον θάνατο του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχη Χαλίφα μπιν Ζάγεντ αλ Ναχίαν (Khalifa bin Zayed Al Nahyan), εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΑΕ διευρύνθηκαν εκθετικά, επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών και εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια και τη βαθύτατη συμπαράσταση στην οικογένειά του, τον λαό και την κυβέρνηση «του στενού φίλου και στρατηγικού μας εταίρου».

Profoundly saddened by the passing of #UAE President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.During his tenure, 🇬🇷-🇦🇪 relations have expanded exponentially. We extend our sincere condolences & deepest sympathy to his family,the people & Gov’t of our close friend&strategic partner #UAE