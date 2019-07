Νέα διακοπή της Συνόδου Κορυφής

Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. για τη στελέχωση των κορυφαίων πόστων της Ένωσης.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τουσκ, Πρέμπεν Άαμαν, στο Twitter, μετά την αδυναμία εξεύρεσης συναινετικής λύσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση και να τη μεταθέσει για αύριο στις 11.00 το πρωί (τοπική ώρα).

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.