Τηλεφωνική συνομιλία με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν το Κυπριακό και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

During telephone conversation, FM @NikosDendias & #Cyprus FM @Christodulides discussed dvpts on the Cyprus issue & EU-Turkey relations



Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας & ο Κύπριος ΥΠΕΞ Ν.Χριστοδουλίδης συζήτησαν το Κυπριακό & τις ευρωτουρκικές σχέσεις