Οι ηγέτες της ΕΕ ανησυχούν τόσο πολύ για την ξένη παρέμβαση στις κάλπες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από Πέμπτη έως Κυριακή, με αποτέλεσμα να θέσουν τα επιτελεία τους σε συναγερμό για να αναλάβουν δράση σε περίπτωση σοβαρού επεισοδίου. Οι αξιωματούχοι λένε ότι η ποσότητα της παραπληροφόρησης έχει φτάσει σε «επίπεδα τσουνάμι» – αλλά οι πολιτικοί ηγέτες δεν διαθέτουν γρήγορα αντανακλαστικά.

Όπως μάλιστα εκτιμούν, η απειλή δεν αναμένεται να τελειώσει όταν κλείσουν οι κάλπες για τις ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές εκλογές σε 27 χώρες το βράδυ της Κυριακής. Αντιθέτως, αναμένουν να συνεχιστεί για εβδομάδες μετά τις εκλογές, με τους ίδιους να βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν επιθέσεις, κατά της νομιμότητας των αποτελεσμάτων.

Ανώτεροι εμπειρογνώμονες της ΕΕ, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Guardian, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν νωρίτερα μέσα στο 2024 για να συζητήσουν το θέμα, επεξεργάστηκαν την πληροφορία ότι η Ρωσία θα δαπανούσε 1 δισ. ευρώ για την παραπληροφόρηση.

Η βοηθός του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, η Marie-Doha Besancenot, έκανε λόγο για «μια μεγάλη απειλή, όπου οι υβριδικές επιθέσεις θα μπορούσαν να φτάσουν και στο επίπεδο των ένοπλων επιθέσεων».

Disinformation ahead of Eu elections. Now so pervasive on social media that EU putting resources into “who is holding the trigger”. Has rapid response team on standby to help countries quash foreign interference over the weekend as voting takes placehttps://t.co/sQARti1YuI

— Lisa O’Carroll (@lisaocarroll) June 4, 2024