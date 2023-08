«Χαίρομαι που βρίσκομαι στην Αθήνα για να συζητήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτόνων και των εταίρων μας» στα ανατολικά της ΕΕ και στα Δυτικά Βαλκάνια σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (π. Twitter).

Τονίζει ότι «πρέπει να φέρουμε τους φίλους μας, τα επίδοξα μέλη της ΕΕ πολύ πιο κοντά μας και πολύ πιο γρήγορα». «Θα συνεχίσουμε να καταρρίπτουμε τα εμπόδια μεταξύ των περιοχών μας» καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

We need to bring our friends, the aspiring members of the EU much closer to us and much faster.

Glad to be in Athens to discuss the European perspective of our neighbors and partners in the East and the Western Balkans.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

We will keep bringing down barriers between our regions. pic.twitter.com/OJkAQYDlef

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2023