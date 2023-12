Ο Ερντογάν έφτασε μισή ώρα νωρίτερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από το αεροδρόμιο η πομπή ξεκίνησε και μπαίνει στην Αττική οδό, από εκεί στη λεωφόρο Μεσογείων και μέσω της Βασιλίσσης Σοφίας κατευθύνθηκε στην Ηρώδου Αττικού και το Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος μαζί με την ομάδα του μετακινήθηκε με τρεις θωρακισμένες λιμουζίνες, οι οποίες αντέχουν ακόμη και σε επίθεση με χημικά, αφού αναπτύσσεται ένα ειδικό κύκλωμα που εμποδίζει την είσοδο εξωτερικών αερίων. Η διαδρομή έγινε σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Λίγο πριν τις 11.30 η λιμουζίνα που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο. Τον Ερντογάν υποδέχθηκε στην είσοδο του Μεγάρου η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην δήλωσή της μπροστά στις κάμερες ανέφερε τα εξής: «Τα τραγικά συμβάντα που αντιμετώπισαν οι χώρες μας έγιναν αφορμή για να αναπτυχθεί το αίσθημα αλληλεγγύης, κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει τους δύο λαούς. Αμοιβαία πολιτική βούληση για εδραίωση κλίματος για εμβάθυνση συνεργασίας και αποφυγή εντάσεων στις διμερείς μας σχέσεις Αν αναλογιστούμε τι γίνεται στον περίγυρό μας είναι αναγκαίο να εργαστούμε από κοινού για ενίσχυση ευημερίας διαφύλαξη ειρήνης καθώς και προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας. Έχοντας επίγνωση των διαφορετικών προσεγγίσεων σε σημαντικά ζητήματα είναι σημαντική η εμπέδωση και διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Αντανακλά το θετικό πνεύμα η επίσκεψη σήμερα εδώ. Με τι σκέψεις αυτές διαβιβάζω ευχές στο φίλο λαό της Τουρκίας για ειρήνη και ευημερία.»

Από την μεριά του, ο Τούρκος πρόεδρος στον διάλογο που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εξέφρασε την πεποίθησή του πως «η σύνοδος θα αποτελέσει την αρχή για μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας».

Αναλυτικά: «Πιστεύω ότι η αυτή η σύνοδος θα αποτελέσει την αρχή για μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Οι υπουργοί των δύο χωρών θα κάνουν εποικοδομητικές συναντήσεις. Θα συζητήσουμε ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα ζητήματα. Οι προετοιμασίες έχουν γίνει από τους υπουργούς. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με πιο ευνοϊκό τρόπο. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα για το μέλλον και των δύο μερών να μιλάμε βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο».

Ανάρτηση για την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα έκανε στην πλατφόρμα Χ η τουρκική προεδρία.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Ο Πρόεδρός μας Ερντογάν, έφτασε στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου μετέβη με την ευκαιρία της Πέμπτης Συνάντησης του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας».

President @RTErdogan has arrived in Athens to attend the 5th meeting of the Türkiye-Greece High Level Cooperation Council. pic.twitter.com/gMpyRHXVfN

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) December 7, 2023