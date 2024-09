Με το βραβείο Global Citizen 2024 τιμήθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Το βραβείο απένειμε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βραβεύτηκε ως αναγνώριση για «την αξιοσημείωτη σταδιοδρομία του τόσο στη δημόσια διοίκηση, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για τις ηγετικές του ικανότητες στη διακυβέρνηση της χώρας αλλά και στις διατλαντικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποθέσεις».

«Αυτό το βραβείο ανήκει κυρίως στον ελληνικό λαό για την αντοχή και την επιμονή του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

“This award belongs most of all to the people of Greece for their resilience and their perseverance.”

Prime Minister of the Hellenic Republic @kmitsotakis accepts the Atlantic Council’s 2024 Global Citizen Award. #GCA2024 #ACAwards pic.twitter.com/zPhyopR3zN

— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) September 24, 2024