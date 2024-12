«Συγκλονισμένος από την τραγική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Όπως ανέφερε, «οι σκέψεις μας είναι στα θύματα, στις οικογένειές τους και σε όλους όσοι επλήγησαν».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον γερμανικό λαό σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».

«Η βία δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Deeply shocked by the tragic attack at the Christmas market in Magdeburg. Our thoughts are with the victims, their families, and all those affected. Greece stands in full solidarity with the German people during this difficult time. Violence has no place in our societies.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 20, 2024

