Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο:

«Μια πολύ καλή βραδιά για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Κάγια Κάλας και στον Αντόνιο Κόστα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε».

A very good evening for Europe. Congratulations to @vonderleyen, @kajakallas, and @antoniocostapm. Μany challenges ahead, and we must tackle them together. #EUCO

