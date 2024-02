Η Νέα Υόρκη θα είναι μετά την Ουάσιγκτον, ο επόμενος σταθμός της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα (12/2), ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και την Τρίτη θα συμμετάσχει σε Συνεδρίαση Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής και της επισιτιστικής ανασφάλειας στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο πλαίσιο της προώθησης της υποψηφιότητας της Ελλάδας, ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-2026, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τους επικεφαλής των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) και γεύμα εργασίας με τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των Μικρών Νησιωτικών Αναπτυσσόμενων Κρατών του Ειρηνικού (Pacific SIDS), στους οποίους θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της ελληνικής υποψηφιότητας.

Υπενθυμίζεται πως στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν για τον 5ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ.

Μετά το πέρας των συναντήσεων ο κ. Γεραπετρίτης υπέγραψε την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στις Συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

On the occasion of #InternationalGreekLanguageDay on Feb 9, FM G. Gerapetritis concluded his statements during mtg w/ US Secretary of State, A. Blinken speaking english w/ Greek 🇬🇷 words: pic.twitter.com/8TVSIwMogS

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 10, 2024