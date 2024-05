Την ίδια προκλητική στάση εξακολουθεί να τηρεί η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφκσα, η οποία σε σημερινή ανάρτησή της συνεχίζει να αποκαλεί τη χώρα της «Μακεδονία», αντί για Βόρεια Μακεδονία. Παρά τα όσα προβλέπονται στη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και στο Σύνταγμα της χώρας, η κ. Σιλιάνοφκσα, ευχαριστώντας τη σουηδική πρεσβεία στα Σκόπια για τις ευχές της για την ανάληψη των καθηκόντων της, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ για τα εγκάρδια συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η ΕΕ θα έχουν όπως πάντα αφοσιωμένο σύμμαχο την Προεδρία της Μακεδονίας».

Congratulations to President Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd on being inaugurated as 🇲🇰first female President. The President put a strong emphasis on women’s rights in her speech in parliament today. Sweden provides assistance to 🇲🇰 in order to support🇪🇺accession ….1/2👇 pic.twitter.com/Unm32rr3BS

— Sweden in North Macedonia (@SwedeninMK) May 12, 2024