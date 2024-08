Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατο εκπρόσπωπο της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ.

“Συζητήσαμε για τη συνδρομή της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στην ασφαλή ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου MV Sounion και την αποτροπή περιβαλλοντικής καταστροφής”, έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο “Χ” ο κ. Δένδιας.

During a telephone call with the Vice-President of the European Commission and High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy @JosepBorrellF, we discussed the contribution of operation ASPIDES @EUNAVFORASPIDES in the safe towing of the MV Sounion tanker and… pic.twitter.com/LTbrgS1H9Y

