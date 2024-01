Για τη σύγκρουση στη Γάζα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ολοκλήρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, συνομίλησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Όσον αφορά στον πόλεμο στη Γάζα, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι ο Άντονι Μπλίνκεν «τόνισε την ανάγκη να αποτραπεί η επέκταση της σύγκρουσης, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων, να επεκταθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να μειωθούν οι απώλειες αμάχων, καθώς και την ανάγκη εργασίας για μια ευρύτερη, διαρκή περιφερειακή ειρήνη που θα διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ και θα προωθεί την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».

Τέλος, ο Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον πρόεδρο Ερντογάν για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, την ολοκλήρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας.

Turkish President @RTErdogan and I discussed the conflict in Gaza, shared security priorities as NATO Allies, and desire to expand our bilateral trade and investment. pic.twitter.com/0CgLT5IBa8

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 6, 2024

