Μήνυμα προς τους Έλληνες εκλογείς να προσέλθουν στις κάλπες των Ευρωεκλογών του Ιουνίου, απηύθυνε από την Ολομέλεια της Βουλής, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία με την φράση «η Ελλάδα κάνει την Ευρώπη δυνατότερη» εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας στην εμβάθυνση της Δημοκρατίας και την εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με αιχμή την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στον γάμο, την θέσπιση της Εθνικής Αρχή Διαφάνειας, εθνικών σχεδίων δράσης κατά της μισαλλοδοξίας και για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, και την ψηφιακή μετάβαση, επισήμανε ότι αυτά είναι σημαντικά βήματα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία βοηθούν «διότι τελικά η Ελλάδα κάνει την Ευρώπη δυνατότερη».

«Η Ευρώπη αρχίζει από τις πόλεις, τα χωριά της, τους πολίτες της και ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με τους Έλληνες ευρωβουλευτές, αποστολή μας είναι να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που θα κάνει τη ζωή όλων λίγο ευκολότερη, λίγο πιο δίκαιη και λίγο πιο ασφαλή» τόνισε χαρακτηριστικά. Η κ. Μέτσολα, ενώ παραδέχθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν είναι τέλεια», «μακράν απέχει της τελειότητας» και «είναι πολλά που μένει να γίνουν και να υλοποιηθούν», υπογράμμισε ότι σκοπός «δεν είναι να καταστρέψουμε, αλλά να χτίσουμε καλύτερα πράγματα, πιο βιώσιμα και να ακούσουμε περισσότερο».

«Να ακούσουμε τους αγρότες μας, να ακούσουμε τους νέους μας και να ακούσουμε όλους αυτούς για τους οποίους η υπόσχεση της Ευρώπης μοιάζει να είναι μακρινή. Να θεσπίσουμε αποτελεσματικούς νόμους που να βοηθούν τους ανθρώπους να καταπολεμούν τη διαφθορά, να καταπολεμούν τη φτώχεια, την ανισότητα» είπε και υπογράμμισε ότι ο ενθουσιασμός για την Ευρώπη είναι ακαταμάχητος.

«Πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι ένα κοινό καλό, ένα όχημα για θετικές αλλαγές στις κοινωνίες και τις κοινότητές μας. Με αυτό τον τρόπο θα πείσουμε τους ανθρώπους να προσέλθουν και να ψηφίσουν στις επόμενες ευρωεκλογές τον Ιούνιο» σημείωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικαλούμενη το απόφθεγμα του Πλάτωνα, «η βαρύτερη ποινή στο να μην κυβερνήσεις είναι το να σε κυβερνήσει κάποιος κατώτερος από εσένα».

«Μην αφήσετε να συμβεί αυτό. Να πάτε να ψηφίσετε» απηύθυνε μήνυμα και έκανε λόγιο για «μνημειώδη στιγμή» για την ευρωπαϊκή ιστορία, αφού η ΕΕ έχει να επιδείξει πολλά για τα οποία μπορεί είναι υπερήφανη. Προς επίρρωση των λεγομένων της, η κ. Μέτσολα επικαλέστηκε τους νόμους που ψηφίστηκαν για την ισότητα, «για να βοηθήσουμε να σπάσουν οι γυάλινες οροφές, να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να μπορούν οι γυναίκες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους».

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την ισότητα στον γάμο από τη Βουλή των Ελλήνων, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή. «Ξέρω ότι ήταν δύσκολο. Η ισότητα, ανέκαθεν, ήταν δύσκολη έννοια, αλλά θα τα καταφέρουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, αναφέρθηκε στην συμβολή της χώρας μας και στην ψηφιακή μετάβαση, παρατηρώντας σχετικώς ότι οι νόμοι μας είναι κρίσιμοι διότι χρειαζόμαστε εκσυγχρονισμό και αποτελεσματικότητα για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας OnLine και για να τονώσουμε την οικονομική μας ανάπτυξη, για να υπερασπιστούμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να ενισχύσουμε την αυτονομία μας και την ελευθερία μας.

Στο σημείο αυτό, τόνισε την κεντρική έννοια της βιωσιμότητας του οικονομικού μοντέλου της ΕΕ, που τελικά -όπως είπε- είναι αυτό που πρέπει να αφορά η ψηφιακή μετάβαση, αλλά, επισήμανε ότι για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική, θα πρέπει να ενσωματώσει κάθε τομέα, να προσφέρει πραγματικά κίνητρα και δίχτυ ασφαλείας και πάνω από όλα πρέπει να λειτουργήσει για τους ανθρώπους, για τους Έλληνες αγρότες, για τις οικογένειες, για τις επιχειρήσεις.

«Όλοι έχουν κάθε λόγο να αναμένουν να εκπληρωθεί η υπόσχεση της Ευρώπης. Αυτό ισχύει και για την επόμενη γενιά των Ευρωπαίων και για αυτό μέσω του Erasmus Plus και της εγγύησης για τη νεολαία Horizon Europe, Invest EU, You ‘ve got a Team. Mε όλα αυτά δίνουμε στους νέους στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους» υπογράμμισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ως προς την ασφάλεια και την άμυνα, σημείωσε ότι θα πρέπει να χτίσουμε μια πραγματική Ένωση, μία Ένωση ασφάλειας που να συμπληρώνει το ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να ανταγωνίζεται με αυτό, γιατί με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη.

Κράτος Δικαίου: Σημαντικά βήματα από την Ελλάδα

Επίσης, πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε για το κράτος δικαίου και για τα δημοκρατικά πρότυπα και περιμένουμε όλα τα κράτη μέλη και όλες οι χώρες που προτίθενται να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα υπερασπισθούν επίσης, διότι οι απειλές θέτουν σε κίνδυνο όλους μας, επισήμανε η κ. Μέτσολα και αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στα βήματα που έχει κάνει η χώρα μας σε αυτό τον τομέα. «Για αυτό μιλάμε για αυτά τα θέματα και για αυτό οι ευρωβουλευτές πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια άσκηση παρακολούθησης του κράτους δικαίου και να εξετάσει την κάθε χώρα και να κάνει συστάσεις για το πώς θα πρέπει να βελτιωθεί η κάθε χώρα. Γιατί για εμάς τελικά δεν είναι μια άσκηση πολιτικής ρητορικής, αλλά ένα σχέδιο για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ανθρώπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η Ευρώπη να έχει τα εργαλεία που χρειάζεται για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που δώσαμε εμείς οι ίδιοι», προσέθεσε.

Η κ. Μέτσολα, έχοντας εξάρει την συμβολή της Ελλάδας για την εμβάθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στον γάμο, τόνισε επίσης ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα, όπως το ότι θεσπίστηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θεσπίζονται εθνικά σχέδια δράσης κατά της μισαλλοδοξίας, για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.

Η επιρροή της Ελλάδας στην Μεσόγειο

«Αυτά είναι σημαντικά βήματα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία βοηθούν διότι τελικά η Ελλάδα κάνει την Ευρώπη δυνατότερη. Η Ελλάδα έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιρροή και σταθερότητα στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα και οι ναυτικές αποστολές το αποδεικνύουν και χαίρομαι που θα υπάρξουν εδώ τα κεντρικά αυτής της επιχείρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξει μια νέα οδό προς τα εμπρός αναπτύσσοντας τις δυνάμεις της και αξιοποιώντας την ενότητά της. Η Ελλάδα καταλαβαίνει τι διακυβεύεται για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια και μαζί επιταχύνουμε. Επανεξετάζουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας, έχουμε αποδεσμευθεί από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες και εδώ η Ελλάδα και πάλι είχε ηγετικό ρόλο με την Πράξη για την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη, με μια συνεργασία μεταξύ των μεσογειακών κρατών για την κλιματική αλλαγή. Σύντομα θα συνδεθεί το ελληνικό ενεργειακό δίκτυο με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα θα διευκολύνει την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλότερου κόστους στην Ευρώπη» υπογράμμισε για να καταλήξει επισημαίνοντας πως η Ελλάδα χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προς όφελός της, αλλά και προς όφελος της Ευρώπης.

Μετανάστευση

«Τελικά πρόκειται για μία κατάσταση αμοιβαίου οφέλους για όλους και αυτή η νοοτροπία win-win, η νοοτροπία αμοιβαίου οφέλους, θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία πίσω και από την προσέγγισή μας προς τη μετανάστευση. Πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα, το οποίο απαιτεί και ευρωπαϊκή ανταπόκριση και η ανταπόκριση αυτή, τελικά βρίσκεται εδώ. Χαίρομαι που μαζί καταφέραμε να φθάσουμε σε μια μνημειώδη ευρωπαϊκή Συμφωνία που είναι δίκαιη, μια Συμφωνία προστασίας σταθερή για αυτούς που δικαιούνται άσυλο. Μία Συμφωνία, η οποία τιμωρεί αυστηρά τους διακινητές ανθρώπων και κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μείνει μόνο του. Η Ελλάδα δεν θα μείνει μόνη της σε αυτό» σημείωσε η κ. Μέτσολα αναφερόμενη στο ζήτημα της μετανάστευσης.

Απευθυνόμενη προς τους Έλληνες βουλευτές και ευρωβουλευτές, οι οποίοι ήταν παρόντες στην σημερινή συνεδρίαση, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε πως η ΕΕ είναι περήφανη για τις επιτυχίες της και πολύ ορθά, ωστόσο παρατήρησε ότι θα πρέπει να είναι ειλικρινής για το τί μπορεί να κάνει καλύτερα. «Για το πού ίσως υπερβάλλαμε, πού βιαστήκαμε και πού η γραφειοκρατία μας καθυστέρησε την καινοτομία ή την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ή πού δεν φθάσαμε αρκετά μακριά και πού δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες των ανθρώπων» ανέφερε και συμπερασματικά προσέθεσε πως με αυτές τις ανοιχτές συζητήσεις μπορούμε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στο εγχείρημά μας, διότι -όπως εξήγησε- «με ανησυχεί που βλέπω ότι σε πολλά μέρη υπάρχει μια νέα γενιά, η οποία παρόλο που έχει όλη την πληροφορία του κόσμου στα δάχτυλά της, παρόλα αυτά είναι πιο διστακτική, πιο σκεπτικιστές, πιο επιφυλακτική από ότι πριν».

Κίνδυνος λαϊκισμού

«Για τη γενιά αυτή, είναι πειρασμός οι λαϊκίστικες προσπάθειες που χρωματίζουν μαυρόασπρες εικόνες, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει και ένα μέσο έδαφος που έχει χιλιάδες αποχρώσεις του γκρι. Είναι, λοιπόν, αυτή η νέα γενιά μια γενιά που είναι πιο κυνική σε σχέση με την πολιτική γενικότερα, μια γενιά η οποία τα δικαιώματα που υπερασπίζεται η Ευρώπη και τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρώπη τα θεωρεί όλα δεδομένα. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να φροντίσουμε να μην επιτρέψουμε στη γενιά αυτή να αποσυρθεί και να υποχωρήσει στις παρυφές του λαϊκίστικου εξτρεμισμού» παρατήρησε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Καταλήγοντας υπενθύμισε πως στις προηγούμενες ευρωεκλογές πάνω από το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων συμμετείχαν και εξέφρασε την ελπίδα αυτή τη φορά, και ιδιαίτερα τώρα με την επιστολική ψήφο, ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων να κάνει τη φωνή του να ακουστεί.

«Γι’ αυτό ήρθα σήμερα στην Ελλάδα, για να εξηγήσω στους Έλληνες πολίτες γιατί έχει σημασία η ψήφος τους. Αλλά ήρθα, επίσης, και για να ακούσω τους νέους ανθρώπους ειδικότερα» είπε και αναφέρθηκε και πάλι στον Πλάτωνα και την Πολιτεία του, στην οποία λέει πως η Δημοκρατία χρειάζεται πολίτες που να καταλαβαίνουν, που να μπορούν να αγγίξουν τον παλμό της κοινωνίας, να μπορούν να ηγηθούν, να κυβερνήσουν και προσθέτει, επίσης, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να επιλέγουν τυχαία, αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις επιλογές τους.

«Γι’ αυτό βασίζομαι στον ελληνικό λαό να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, για να ψηφίσει και για να επιλέξει προσεκτικά τα 21 μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου που θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα γίνουν ευρωβουλευτές, για να φροντίσουν για το μέλλον τους και είμαι πεπεισμένη ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε μαζί» κατέληξε η κ. Μέτσολα.