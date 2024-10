Σε δήλωση για την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία προχώρησε το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η Ελληνική Κυβέρνηση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του.

The Greek Government extends its condolences to the families of the victims and wishes speedy recovery to the injured.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 23, 2024