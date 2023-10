Στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στις 17 & 18 Οκτωβρίου και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη στις 19 Οκτωβρίου διεξάγεται το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίου Δράματος – «Το άγνωστο πρόσωπο των τραγικών».

Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής (στους Δελφούς) με θέμα «Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος από το ρωμαϊκό θέατρο» θα μιλήσουν μεταξύ άλλων ο Angerio Meriani τακτικός καθηγητής Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σαλέρνο, ο μεταφραστής-συγγραφέας Ανδρέας Ζούλας, ο Χριστόφορος Χριστοφής σκηνοθέτης-συγγραφέας, ο Νίκος Ξανθούλης συνθέτης-λυριστής, o Ανδρέας Μιχαλόπουλος καθηγητής, Dirk Obbing παπυρολόγος, τ. καθηγητής παπυρολογίας και ελληνικής λογοτεχνίας στη Σχολή Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Οξφόρδης, ενώ θα υπάρξει βιντεοσκοπημένη παρέμβαση του Peter Parsons, καθηγητή ελληνικής λογοτεχνίας του Oxford University.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Το άγνωστο πρόσωπο του Ευρυπίδη» είναι το αντικείμενο της δεύτερης θεματικής στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, όπου μεταξύ άλλων θα μιλήσουν ο Ηλίας Μαλανδρής θεατρολόγος-σκηνοθέτης, ο Gonda van Steem Κoraes Chair and Director, Centre for Hellenic Studies Department of Classics King’s College London, ο James Diggle τ.καθηγητής αρχαίων ελληνικων και λατινικών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και μέλος του Κολεγίου Κουίνς, ο Κωνσταντίνος Μπούρας καθηγητής ΕΚΠΑ, η Άννα Μαυρολέων καθηγήτρια Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Φώτης Παπαθανασίου πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοχαράκη.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και του Ιδρύματος Β&Μ Θεοχαράκη. Επιμελητές του Συνεδρίου είναι ο Ηλίας Μαλανδρής και η Δρ Άννα Μαυρολέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ