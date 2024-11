Πανελλήνιες πρεμιέρες, πλούσια αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες, ειδικές προβολές αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις φιλοξενεί μεταξύ άλλων το 37o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, που επιστρέφει και φέτος, ανανεωμένο, από τις 21 έως και τις 27 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους Τριανόν, Newman, Studio New Star Art Cinema και την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα ανοίξει με την προβολή της νέας ταινίας του Αλέξανδρου Αβρανά, «Quiet Life», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο παράλληλο διαγωνιστικό τμήμα «Ορίζοντες» του 81ου Φεστιβάλ της Βενετίας, παρουσία του σκηνοθέτη και άλλων συντελεστών. Το φεστιβάλ θα κλείσει η γαλλική ταινία «Sarah Bernhardt, La Divine» του Γκιγιόμ Νικλού, σε πανελλήνια πρεμιέρα, η οποία μας βυθίζει στον επιβλητικό κόσμο της σαγηνευτικής περσόνας του θεάτρου του 19ου αιώνα. Πριν την έναρξη της προβολής θα βραβευθεί ο διανομέας της ταινίας, Ζήνος Παναγιωτίδης, για τη συνολική του προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο.

Κατά τη διάρκεια του «Πανοράματος», το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τρεις ακόμη πολυαναμενόμενες πρεμιέρες: το ρουμάνικο «Τρία χιλιόμετρα μέχρι το τέλος του κόσμου» του Εμανουέλ Πάρβου, το πολυσυζητημένο «Toxic» της Σάουλε Μπλιουβάιτε από τη Λιθουανία και το «Και η γιορτή συνεχίζεται» του Ρομπέρ Γκεντιγκιάν (Γαλλία- Ιταλία).

Στο Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό Τμήμα συμμετέχουν φέτος 11 ταινίες, ανάμεσα τους και η ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά («Quiet Life»), καθώς και «Οι Αδιεκπεραίωτοι» του Μιχάλη Χαπέσιη, «Η Κάλτσα» του Κύρου Παπαβασιλείου και ο «Θολός Βυθός» της Ελένης Αλεξανδράκη.

Μια σειρά από αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου σινεμά και όχι μόνον συμπεριλαμβάνονται, επίσης, στο φετινό «Πανόραμα». Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν αυτά στον ανανεωτή του ανεξάρτητου κινηματογράφου, τον Ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη και ηθοποιό Τζον Κασσαβέτη, στον Γάλλο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Κλοντ Σοτέ, στον Αμερικανό σκηνοθέτη Ρότζερ Κόρμαν με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του προβάλλοντας εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς του στον κινηματογράφο του φανταστικού, στην ηθοποιό Μπέτυ Λιβανού και στον σκηνοθέτη Στέλιο Χαραλαμπόπουλο ο οποίος θα βραβευτεί από τη διοργάνωση για την συνολική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ακόμη, φιλοξενείται ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τον θάνατο ενός από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες του 20ού αιώνα, του Φραντς Κάφκα, όπου θα προβληθεί τόσο η κλασική ταινία «Η δίκη» του Όρσον Γουέλς, καθώς και μερικά άγνωστα στο ελληνικό κοινό φιλμ. Ιδιαίτερα επίκαιρη σημασία έχει επίσης και το αφιέρωμα στον κυπριακό κινηματογράφο, με θέμα τα «50 χρόνια από την τουρκική εισβολή του νησιού», με ταινίες φιξιόν και ντοκιμαντέρ, γυρισμένες από το 1974 ως τις μέρες μας.

Στις «Ειδικές Προβολές» θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, το πειραματικό ντοκιμαντέρ του 1993 «Κοσμικό ανατομείο» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Βασίλη Βαφέα για τον ζωγράφο και ανατρεπτικό περφόρμερ Γρηγόρη Σεμιτέκολο (1935-2014), το 5ο και το 6ο επεισόδιο της σειράς «In the eye of the storm – The political Odyssey of Yianis Varoufakis» του Ραούλ Μαρτίνεζ αλλά και οι «Λαϊκοί Βάρδοι – Στιγμές από τη ζωή τους και τη ζωή μας» όπου ο Θάνος Κουτσανδρέας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Πάνο Γεραμάνη και τη θρυλική ραδιοφωνική εκπομπή του «Λαϊκοί Βάρδοι».

Εκτός από τις προβολές, θα πραγματοποιηθούν και παράλληλες εκδηλώσεις, από masterclasses και ημερίδες, μέχρι workshops και συζητήσεις με δωρεάν είσοδο.

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα προβολών – παράλληλων εκδηλώσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ