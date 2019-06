25ο Φεστιβάλ Παπάγου–Χολαργού: Το πρόγραμμα

Το Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου – Χολαργού επιστρέφει εφέτος για να χρωματίσει τα καλοκαιρινά μας βράδια και μας προσκαλεί να παρακολουθήσουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Πρόγραμμα Ιούνιος και Ιούλιος 2019

Ιούνιος



Παρασκευή 21



«Ψυχή μου μη λυγίζεις» συναυλία Σταμάτης Σπανουδάκης.



Ο Σύλλογος Φίλων ΑμεΑ σε Υποστηριζόμενη Διαβίωση «ΑΓΑΠΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ» που υποστηρίζει με κάθε τρόπο τους σκοπούς του Συλλόγου Γονέων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» διοργανώνει μια μοναδική συναυλία με το σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη. Στη συναυλία συμμετέχει : Ορχήστρα αποτελούμενη από 22 έγχορδα «Τάμαλο» με σολίστ τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (βιολί) και τον Δημήτρη Κοτταρίδη (βιολοντσέλο),Πάνος Κατσικιώτης (ντραμς), Νίκος Χατζόπουλος (κοντραμπάσο), Γιώργος Κοντοβάς (πιάνο). Η τετράφωνη 30 μελής μικτή χορωδία «Μελωδοί» με μαέστρο τον Γιώργο Ζιάκα και η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου.



Η συναυλία τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ώρα έναρξης: 20:30

Γενική είσοδος: 20€ Θέσεις: V.I.P: 25€

Κυριακή 23



Συναυλία Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ – Κώστας Τουρνάς.



Σε συνεργασία με το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, παρουσιάζεται, στο Κηποθέατρο Παπάγου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού, μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής, αφιερωμένης στον Κώστα Τουρνά.



Τραγούδι Κώστας Τουρνάς. Διεύθυνση Ορχήστρας: Στάθης Σούλης

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 8€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό/ανέργων/άνω των 65/ΑμεΑ: 4€



Δευτέρα 24



«Ρένα» του Αύγουστου Κορτώ



Θεατρική διασκευή: Στελιος Χατζηαδαμίδης, Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη, Σκηνικά-κοστούμια : Κωνσταντίνος Ζαμάνης. Παραγωγή: Performing arts and entertainment L.T.D



Στον ρόλο της Ρένας η Υρώ Μανέ.



Παίζουν: Άγης Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος Φάμης, Μιχάλης Αβρατόγλου. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Παναγιώτης Τσεβάς και Κώστας Νικολόπουλος.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 18€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/άνω των 65: 15€, Ανέργων/ΑμεΑ/πολύτεκνων: 13€



Τρίτη 25



«Οδυσσεβάχ» παιδική παράσταση.



Κείμενο: Ξένια Καλογεροπούλου, μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος, σκηνοθεσία: Φώτης Σπύρος, χορογραφίες/κινησιολογία: Ηλίας Μπαγεώργος, σκηνικά: Σπύρος Στάης, κοστούμια: Σπύρος Στάης - Νάγια Ζαχαράτου. Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Φώτη Σπύρου.



Παίζουν: Ορφέας Παπαδόπουλος, Νίκος Χρηστίδης, Φλάβιους Νεάγκου, Ήρα Δαμίγου, Ευθύμης Τζώρας, Νεκτάριος Παπαλεξίου και ο Φώτης Σπύρος.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 9€ Προπώληση: 7€ Κάρτα Δημότη/ανέργων: 7€

Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28



«Μαρία Πενταγιώτισσα» του Μποστ.



Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης, κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα, σκηνικά: Γιάννης Αρβανίτης, μουσική: Θύμιος Παπαδόπουλος. Παραγωγή: 5η Εποχή.



Στον ρόλο της «Πενταγιώτισσας» ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.



Παίζουν: Ελένη Καστάνη, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Αργύρης Αγγέλου, Ηλίας Μελέτης, Χάρης Γρηγορόπουλος, Γιώργος Δεπαστας, Γιώργος Παπαπαύλου, Δανάη Μπάρκα.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 18€ Προπώληση:15 € Κάρτα Δημότη/μαθητικό/φοιτητικό/άνω των 65: 15€ Ανέργων: 12€



Σάββατο 29



«Βερβερίτσα» του Νίκου Μουτσινά



Κείμενο – σκηνοθεσία: Νίκος Μουτσινάς, σκηνικά: Μαρία Φιλίππου, χορογραφία: Χριστίνα Φωτεινάκη. Παραγωγή: People Entertainment Group.



Παίζουν: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολωμού, Ματίνα Νικολάου, Φανή Γεωργακοπούλου, Στέλλα Ρουσάκη, Νικόλ Παναγιώτου.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 20€ Προπώληση: 17 Κάρτα Δημότη: 17€



Ιούλιος



Δευτέρα 1



«Λωξάντρα» Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου.



Θεατρική μεταφορά: Άκης Δήμου Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης



Σκηνικά-Κοστούμια: Έρση Δρίνη Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Χορογράφος: Δήμητρα Γρατσιούνη Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μιχάλης Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρύσα Παπά.

Παραγωγή: Αφοι Τάγαρη Θεατρικές Επιχειρήσεις.



Παίζουν: Κατερίνα Αντωνιάδου, Σάρα Εσκενάζη, Χρήστος Ζαχαριάδης, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Γιάννης Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, Χρήστος Πλαϊνης, Γιάννης Σαμσιάρης, Αναστασία Τσιλιμπίου, Κοραλία Τσόγκα, Σόλων Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, Χριστίνα Ψάλτη. «Τραγουδίστρια Ευθαλία» η Ελένη Τσαλιγοπούλου.



Σαντούρι-Μουσική: Ανδρέας Κατσιγιάννης , Ούτι-Κρουστά: Χρυσάνθη Τζοβάνη, Βιολί: Σωτήρης Μαργιώλης.

Ώρα έναρξης: 21:00



Γενική είσοδος: 20€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό έως 12/ανέργων/πολύτεκνων/ΑμεΑ: 15€



Τρίτη 2



«Η ζωή μετά χαμηλών πτήσεων» του Αρκά



Θεατρική Διασκευή / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγοράς, κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα, χορογραφίες: Αντιγόνη Γύρα, καλλιτεχνική επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης.

Παραγωγή: Μέθεξις.



Παίζουν: Θανάσης Βισκαδουράκης, Σοφία Βογιατζάκη, Γιώργος Γαλίτης, Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα Θεοχάρη, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρήστος Τριπόδης, Γιώργος Χατζής. Μαζί τους οι: Δημήτρης Αγοράς και Αλέξης Βιδαλάκης.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ Προπώληση: 12€ Φοιτητικό/ανέργων/άνω των 65/πολύτεκνων: 12€ Κάρτα Δημότη/παιδικό: 10€



Τετάρτη 3



«Ερωτόκριτος Χαΐνηδες - Κι όμως κινείται» του Βιτσέντζου Κορνάρου

Μουσική: Το μουσικό σχήμα Χαΐνηδες. Δημήτρης Αποστολάκης: λύρα Δημήτρης Ζαχαριουδάκης: τραγούδι –κιθάρα Σπυριδούλα Μπάκα: τραγούδι, Τάκης Κανέλλος: κρουστά, Κλέων Αντωνίου: ηλεκτρική κιθάρα, Μιχάλης Νικόπουλος: λαούτο, μαντολίνο, Ρέλλος Θοδωρής: σαξόφωνο, Γιάννης Νόνης: μπάσο. Χορός – Ακροβασία: Camilo Bentancor, Δημάς Βασίλης, Λινάρδου Αντιγόνη

Μακατσώρης Χριστόφορος , Ιωάννα Παρασκευοπούλου , Χριστίνα Σουγιουλτζή.

Παραγωγή: Novel Vox.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ Προπώληση: 12€ Κάρτα Δημότη/ανέργων/φοιτητικό: 12€

Πέμπτη 4



«Λάχανα και Χάχανα» Παιδική παράσταση



Μουσική - κείμενο:Τάσος Ιωαννίδης , Σκηνοθεσία : Χρήστος Τριπόδης - Τάσος Ιωαννίδης, Xορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη. Παραγωγή: Μέθεξις.



Παίζουν: Βασίλης Ζώης, Φαίη Ψωμαδάκη, Άννα Βασιλείου, Αλέξανδρος Σαριπανίδης, Μιχάλης Τριπόδης και ο Χρήστος Τριπόδης.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 9€ Προπώληση: 8€ Κάρτα Δημότη/ανέργων/πολύτεκνων/άνω των 65:8€

Σάββατο 6



«Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου



Μετάφραση-Απόδοση: Πέτρος Φιλιππίδης, Δημήτρης Φιλιππίδης

Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης, Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ

Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης, Χορογραφίες-Κινησιολογία: Ελπίδα Νίνου

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Παραγωγή: Αφοι Τάγαρη Θεατρικές Επιχειρήσεις.

Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης, Μυρτώ Αλικάκη, Τάκης Παπαματθαίου,

Τάσος Γιαννόπουλος, Αντίνοος Αλμπάνης, Λαέρτης Μαλκότσης, Ιωάννα Ασημακοπούλου , Νεφέλη Κουρή, Ρένος Ρώτας, Θάλεια Σταματέλου Χάρης Χιώτης, Βαγγέλης Κυπαρίσσης.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 20€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό/ανέργων/πολύτεκνοι/ΑμεΑ:15€

Τρίτη 9



«Ο Τζόνι πήρε τ’ όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο



Θεατρική διασκευή και απόδοση κειμένου: Σοφία Αδαμίδου, σκηνοθεσία: Θάλεια Ματίκα, φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης, σκηνογραφία-Κοστούμι: Ηλένια Δουλαδήρη, μουσική: Τάσος Σωτηράκης.



Παίζει ο Τάσος Ιορδανίδης.



Ώρα έναρξης:21:00

Γενική είσοδος:12€ Προπώληση: 8€ Κάρτα Δημότη/ανέργων/φοιτητικό/ΑμεΑ: 10€

Τετάρτη 10



«Μαρία Πολυδούρη»



Το έργο έχει γράψει η γνωστή ποιήτρια και φιλόλογος Βιβή Κοψιδά-Βρεττού.



Σκηνοθεσία: Γιάννης Νικολαΐδης, Μουσική επιμέλεια: Στέφανος Νικολαΐδης.

Σκηνικά-Κοστούμια: Όλγα Σχοινά, Φωτισμοί: Στέφανος Κεραμιδάς

Παραγωγή: Οργανισμός Ελληνικού Θεάτρου Αιχμή



Παίζουν: Φωτεινή Φιλοσόφου, Νίκος Γιάννακας. Αφηγητής Γιάννης Νικολαίδης.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ Προπώληση: 10€ Φοιτητικό/ανέργων/μαθητικό/συνταξιούχων/ΑμεΑ: 12€ Κάρτα Δημότη: 10€

Πέμπτη 11



«Η πρώτη αγάπη» Νίκος Χατζηαποστόλου



Αισθηματική οπερέτα από την Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Ενορχήστρωση – Διασκευή: Μιχάλης Παρασκάκης, Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Σπανού, Κίνηση: Μαργαρίτα Τρίκκα, Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη

Παίζουν: Διονύσης Τσαντίνης, Αναστασία Κότσαλη, Λητώ Μεσσήνη, Γιώργος Ρούπας.



Μουσικοί: Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Μάριο Αδρόβερ Πάρδο (κλαρινέτο, κρουστά), Σταμάτης Πασόπουλος (ακορντεόν).



Παραγωγή: Εναλλακτική Σκηνή Λυρικής Σκηνής σε συμπαραγωγή με την ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή.

Ώρα έναρξης: 21:00



Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας*

*(εξασφάλιση αρ. προτεραιότητας από τις 19:00 στο ταμείο του θεάτρου την ημέρα της συναυλίας).

Παρασκευή 12



«Πήτερ Παν» του J.M. Barrie



Παιδική παράσταση. Διασκευή - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης, σκηνικά – κοστούμια: Μαγικές Σβούρες, Κίνηση: Χριστίνα Σουγιουλτζή – Αντιγόνη Λινάρδου (από την ομάδα Κι όμως κινείται), ενορχήστρωση: Γιώργος Κωνσταντινίδης, μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης. Με τη φροντίδα της Ελεονώρας Μελέτη.



Παραγωγή: Μαγικές Σβούρες και Marossoulis Productions.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος:12€ Προπώληση: 10€ Κάρτα Δημότη/ανέργων: 8€

Σάββατο 13



«Krishna Das live concert Peace of my heart Kirtan»



Ο Krishna Das έγινε πρώτα γνωστός για στην Αμερική μέσα από τις παραστάσεις του ινδικής προέλευσης μουσική γνωστή ως kirtan. Συνδυάζοντας την παραδοσιακή Ινδική μουσική με μοντέρνα ενορχήστρωση και μελωδίες που αγγίζουν κατευθείαν την καρδιά, ο Krishna Das, ονομάστηκε ως "Rockstar της Γιόγκα" στα Grammy Awards του 2012 όταν προτάθηκε για το βραβείο στην κατηγορία New Age για το άλμπουμ του «Live Ananda». ‘Έπαιξε και στην τελετή των βραβείων Grammy το 2013. Έχει συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες, όπως τον Hans Christian και τον Sting ο οποίος εμφανίζεται στο άλμπουμ «Pilgrim Heart» του Krishna Das.



Παραγωγή: ΑΜΒΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ .με την υποστήριξη του Σατυανάντασραμ Ελλάδας.

Ώρα έναρξης: 20:30 - Γενική είσοδος:45€ Προπώληση: 40€

Κυριακή 14



«Δον Ζουάν» του Μολιέρου



Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης, μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή.



Παίζουν: Νίκος Κουρής, Ζέτα Μακρυπούλια, Μάκης Παπαδημητρίου.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Ηρώ Μπεζου, Γιάννης Σοφολότης, Μιχάλης Τιτόπουλος κά.



Παραγωγή: 5η Εποχή

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 18€ Προπώληση: 15€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό: 15€ Ανέργων/άνω των 65: 12€



Δευτέρα 15



«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή

Μετάφραση: Γιάννης Λιγνάδης, Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης, Μουσική: Μίνως Μάτσας

Κίνηση: Κική Μπάκα,Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα



Παίζουν: Δημήτρης Λιγνάδης, Αμαλία Μουτούση, Νίκος Χατζόπουλος κά



Χορός: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Γεωργαλάς, Δημήτρης Καραβιώτης κά.



Ώρα έναρξης:21:00

Γενική είσοδος: 20€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/ΑμεΑ: 15€



Τρίτη 16



«Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» του Νίκου Φώσκολου



Θεατρική προσαρμογή: Κυριακή Σπανού, σκηνικά: Απόστολος Φωκίων Βέττας, κοστούμια - κατασκευές: Ολυμπία Σιδερίδου, μουσική: Κώστας Βόμβολος.



Παραγωγή: Θεσσαλικό Θέατρο.



Παίζουν: Θανάσης Ζέρβας, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μαρσέλα Λένα κά.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ Προπώληση: 12€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/άνω 65: 8€

Ανέργων/ΑμεΑ: 5€

Τετάρτη 17

«Όνειρο Θερινής Νύχτας» του William Shakespeare



Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας, σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης – Μανώλης Δούνιας, μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα, σκηνικά- κοστούμια: Τέλης Καρανάνος – Αλεξάνδρα Σιάφκο.



Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Αθηνά Μαξίμου, Μιχάλης Σαράντης κά

Παραγωγή: «Το θεατρο» Τάγαρης Μ. – Δεμεστιχας Γ.Ο.Ε

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 20€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό έως 12/ανέργων/πολύτεκνων/ΑμεΑ: 15€

Πέμπτη 18



«Η συνάντηση» Μίμης Πλέσσας – Γιώργος Κατσαρός



Δύο θρύλοι της μουσικής συναντιούνται, σε μια καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από αξέχαστες επιτυχίες.

Ο πολυγραφότατος Μίμης Πλέσσας στο πιάνο θα παίξει αποσπάσματα από τις αμέτρητες επιτυχίες του με την ορχήστρα και με εξαιρετικούς ερμηνευτές. Την σκυτάλη θα πάρει το άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής, ο Γιώργος Κατσαρός που με το λυρικό του σαξόφωνο θα μας θυμίσει τις δικές του ατέλειωτες επιτυχίες.



Ερμηνεύουν: Λένα Αλκαίου, Σπύρος Κλείσσας Κωνσταντία. Μαζί τους ο βαρύτονος Νίκος Καραγκιαούρης.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ Προπώληση:13€ Διακεκριμένες θέσεις: 18€

Κάρτα Δημότη/ΑμεΑ/άνεργοι: 13€



Παρασκευή 19



«Γιώργος Περρής». συναυλία



Ο τραγουδιστής που αγαπήσαμε για τη μοναδική του ικανότητα να παντρεύει το ελληνικό με το ξένο τραγούδι έρχεται να συναντήσει το κοινό της Αθήνας.



Φέρνει μαζί του τα ολοκαίνουργια τραγούδια που έγραψαν γι’ αυτόν οι σπουδαίες Ευανθία Ρεμπούτσικα και Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά και όλες τις επιτυχίες, δικές του και άλλων.



Παίζουν οι μουσικοί :Στάθης Σούλης : πιάνο, Κωστής Βήχος: μπάσο

Γιώργος Καρδιανός : κιθάρες, Κώστας Μυλωνάς : τύμπανα

Ενορχηστρώσεις : Αλέξανδρος Λιβιτσάνος.

Παραγωγή : People

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/ανέργων/άνω των 65/ΑμεΑ: 12€

Σάββατο 20



«Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια»

Κείμενο: Τηλέμαχος Τσαρδάκας, Ερμηνεία - Σκηνοθεσία: Λίλα Μπακλέση, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άρτεμις Γρύμπλα, Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς, Φωτισμοί: Σεσίλια Τσελεπίδη, Δ/νση Παραγωγής: Λευτέρης Πλασκοβίτης.

Παραγωγή: K2L ΑΛΦΑ-ΙΔΕΑ Ε.Ε

Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπιμπής και Λίλα Μπακλέση.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/ανέργων/ΑμεΑ: 10€



Δευτέρα 22



«Καλοκαίρι Ρετρό» συναυλία

Η πρώτη ρετρό καλοκαιρινή περιοδεία με τον μοναδικό στο είδος Δαυίδ Ναχμία είναι γεγονός ! Δύο υπέροχοι ερμηνευτές αναλαμβάνουν αυτό το απαράμιλλο ταξίδι στον χρόνο, Ο Θάνος Πολύδωρας και η Εβελίνα Νικόλιζα. Συμμετέχουν ο Δάκης και η Αργυρώ Καπαρού.



Το πρόγραμμα επιμελείται ο Δαυίδ Ναχμίας



Παραγωγή: CELESTIALARTS&ENTERTAINMENTPRODUCTIONS

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 12€ Προπώληση: 10€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/ανέργων/ΑμεΑ: 8€

Τρίτη 23



«Οι γαμπροί της Ευτυχίας» Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος Βασιλειάδης



Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος, κείμενο: Νίκος Τσιφόρος – Πολύβιος Βασιλειάδης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος, μουσική & Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη, κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου.

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη.



Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γιάννης Στόλλας, Γιάννα Παπαγεωργίου, Ντένια Στασινοπούλου,Παναγιώτης Κατσώλης, Κωνσταντίνα Νταντάμη, Θανάσης Ισιδώρου.

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 20€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/παιδικό έως 12/ανέργων/πολύτεκνων/ΑμεΑ: 15€

Τετάρτη 24



«Θέρος - Έρως» συναυλία



Ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος επιστρέφει με ένα καλοκαιρινό crossover πρόγραμμα. Ο πετυχημένος τενόρος μαζί με την ορχήστρα του και εκλεκτούς καλεσμένους του την Ελένη Πέτα και Μottet, σε ένα ταξίδι με μοναδικές αγαπημένες επιτυχίες και διασκευές. Όπερα, κινηματογράφο και έντεχνο τραγούδι. Από τον Φρανκ Σινάτρα, τον Αντρέα Μποτσέλι και τον Μισέλ Λεγκράν στους μεγάλους Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο Μουζάκη, Μίμη Πλέσσα κ.α



Ώρα έναρξης:21.00

Γενική είσοδος: 12€ Προπώληση: 10€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/ανέργων/άνω των 65/ΑμεΑ: 7€

Πέμπτη 25



«Οι Ηθοποιοί Τραγουδούν για την Αλληλεγγύη»



Γνωστοί ηθοποιοί τραγουδούν για την ενίσχυση των σκοπών του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) που στηρίζει κάθε δοκιμαζόμενο ηθοποιό ενεργό ή συνταξιούχο.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 10€

Σάββατο 27



«Shirley Valentine» του Willy Russell



Με την Μπέσσυ Μάλφα.

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας ,Κοστούμια : Ελένη Μπλέτσα

Μουσική: Alter Ego.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 15€ Προπώληση: 12€ Κάρτα Δημότη: 12€ ΑμεΑ: Δωρεάν

Κυριακή 28



«Το βαλς με τα παραμύθια» παιδική παράσταση



Κείμενο - Σκηνοθεσία : Κάρμεν Ρουγγέρη, Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή, Κίνηση – χορογραφίες - φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας.



Παίζουν: Χάρης Αγγέλου, Μάιρα Γεώργαρου, Αθηνά Δημητρακοπούλου, Ιουστίνα Μάτσιασεκ, Γιάννης Νικολάου, Νικόλας Παπακωνσταντίνου, Ορφέας Τσαρέκας.



Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 10€

Δευτέρα 29



«Η κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά



Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπερδέκα ,Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Γαβαλάς

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος,Τσέλο: Γιώργος Ταμιωλάκης. Παραγωγή: Λυκόφως.



Στον ομώνυμο ρόλο η Φωτεινή Μπαξεβάνη.



Ώρα έναρξης:21:00

Γενική είσοδος: 15€ Κάρτα Δημότη/φοιτητικό/ανέργων/άνω των 65/ΑμεΑ: 12€