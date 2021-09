«Elixir of Life» σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Λοϊζίδη

Ο Ροταριανός Όμιλος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, διοργανώνει τη θεατρική παράσταση «Elixir of Life» του συγγραφέα Σταύρου Σίδερα σε σκηνοθεσία του Λεωνίδα Λοϊζίδη.

Η σκηνοθετική ματιά του Λεωνίδα Λοϊζίδη «παντρεύει» το θεατρικό κείμενο με τον δημιουργικό αυτοσχεδιασμό.

«Δίνω το έναυσμα στους ηθοποιούς μου να ξεδιπλώσουν επί σκηνής την αυθόρμητη ή δοκιμασμένη καλλιτεχνική έμπνευση και να επινοήσουν τα εκφραστικά μέσα της… στιγμής, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει δύο διαφορετικές παραστάσεις στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Οι αυτοσχεδιασμοί, το διαρκές παιχνίδι του λόγου, η αλήθεια και η ψευδαίσθηση συνυπάρχουν αρμονικά προκαλώντας αστείρευτο γέλιο» Είμαι της άποψης ότι είναι καλύτερα να δοκιμάζεις, να βλέπεις τι “δουλεύει” και τι όχι. Θέλει έναν πειραματισμό η κωμωδία. Και αυτό κάνω με τους συνεργάτες μου. Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Αριστοφάνης ως εκπρόσωπος της αρχαίας κωμωδίας απέδειξε πως μπορείς να θίξεις τα πιο καίρια και σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας σου πολύ πιο αποτελεσματικά αν τα ντύσεις με χιούμορ. Με την πάροδο του χρόνου οι κωμωδίες εξελίχθηκαν και το περιεχόμενό τους διευρύνθηκε πέρα από την πολιτική σάτιρα του μεγάλου δημιουργού. Στο θέατρο οι κωμωδίες συνεχίζουν να κριτικάρουν και να διακωμωδούν κάθε πτυχή της ανθρώπινης κοινωνίας, προσφέροντας στους θεατές ψυχαγωγία και αποφόρτιση από τα άγχη και τις έννοιες της καθημερινότητας. Γιατί το γέλιο είναι ζωή» αναφέρει ο Λεωνίδας Λοϊζίδης και συμπληρώνει «Οι τραγικοί ποιητές του 5ου αι. π.Χ. ήταν συνήθως και οι σκηνοθέτες των έργων τους. Ήταν υπεύθυνοι για τη σκηνική παρουσίαση των δραμάτων και την καθοδήγηση των υποκριτών και του χορού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ποιητές ανέθεταν την σκηνοθεσία στον χοροδιδάσκαλο που δίδασκε το χορό. Αυτή η πρακτική καθιερώθηκε κυρίως μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ., όταν τα έργα του 5ου αι. π.Χ παρουσιάζονταν πλέον σε επανάληψη. Τότε τη σκηνοθεσία αναλάμβανε συχνά ο πρωταγωνιστής, ο βασικότερος από τους τρεις υποκριτές της παράστασης.

Στην κωμωδία τις περισσότερες φορές ποιητής και σκηνοθέτης δεν ταυτίζονταν. Ακόμα και ο Αριστοφάνης είχε αναθέσει τη σκηνοθεσία πολλών κωμωδιών του σε κάποιο χοροδιδάσκαλο».



Ακόμη ο Λεωνίδας Λοϊζίδης αναφέρει «Μετά από 32 χρόνια σκηνοθεσίας με επιτυχία έχω δρομολογήσει με εντατικές πρόβες όλες τις ενέργειες μου και ευελπιστώ να φέρω επί σκηνής το συναρπαστικό αυτό έργο σε συνεργασία με εκλεκτούς ηθοποιούς και μια άρτια καταρτισμένη ομάδα με σκηνικά, κοστούμια και χορογραφίες στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου του 2021, δίνοντας την προσωπική σφραγίδα - παραστάσεις εδώ και χρόνια στέφονται με τεράστια επιτυχία στην Αμερική και σε όλη την Ευρώπη αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, από ανθρώπους των γραμμάτων, πολιτικούς, πνευματικούς και με τεράστια προσέλευση κοινού.- Θα ήθελα να πω σε όλους τους συμπατριώτες και συμπατριώτισσες ότι :«Σε μια εποχή παγκόσμιου ψεύδους, το να λες την αλήθεια είναι μια πράξη επαναστατική», έλεγε ο Όργουελ. Το μαγικό με την κωμωδία στο θέατρο είναι η έκπληξη που επιφυλάσσει το κοινό στον ηθοποιό. Κάθε παράσταση είναι διαφορετική και κάθε θεατής αντιδρά διαφορετικά. Υπάρχουν κάποια αστεία που τα ξέρουμε και είμαστε σίγουροι πως εδώ όλοι γελάνε. Υπάρχουν παραστάσεις που το κοινό γελά σε αλλά σημεία- φωτίζει αλλά γεγονότα με τις αντιδράσεις του».

Ο Ροταριανός Όμιλος Λευκωσίας με χαρά ανακοινώνει την υπερπαραγωγή «The Elixir of Life» με πληθώρα γνωστών ηθοποιών.



Το Elixir of life, γραμμένο από τον Σταύρο Σιδερά, είναι μια εμπνευσμένη κωμωδία για την αγάπη και την αποδοχή, αλλά κυρίως για τη συμφιλίωση με την πορεία προς τη μέση ηλικία, και είναι βέβαιο ότι θα σας διασκεδάσει καθώς και θα σας δώσει μια νέα σκοπιά για την «ενηλικίωση».



Η παρουσία επιφανών ηθοποιών όπως Χρήστος Γκρέκο, Ανδρέας Παπαμιχαλόπουλοςς, Ιάκωβος Χατζηβασιλή, Νάντια Μοουάφι, Βασίληςς Λαβρίκοφ, Δημήτρη Δημητρίου καθώς και Νάτα Παναγιώτου, Αριάδνη Ανδρέου, Στέφανη Παναγιώτου, Φαίδων Μιλτιάδου, Κωνσταντίνος Παπαντωνίου και Αής Σινν εγγυάται μια άκρως ξεκαρδιστική παράσταση.



Χωρογραφία: Αριάδνη Ανδρέου

Κοστούμια: Ρεβέκκα Χένσεν Νικολάου

Σκηνικά:Πάρης Μανώλη σε συνεργασία Ρεβέκκα Χένσεν Νικολάου



Οι παραστάσεις θα γίνουν στις 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2021 και έχουν σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων προς όφελος του ιδρύματος Χάρισμα.



Η παράσταση θα είναι στα αγγλικά.