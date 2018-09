Οι Financial Times αποθεώνουν τα «Μαθήματα Πολέμου» του Δημήτρη Λιγνάδη. Με ένα εκτενές ολοσέλιδο αφιέρωμα στην παράσταση, η οποία αποδίδει θεατρικά την Ιστορία του Θουκυδίδη και πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Μέγαρο Μουσικής, κυκλοφόρησαν το Σάββατο στη Μεγάλη Βρετανία οι Financial Times. Το άρθρο των Άγγλων επικεντρώνεται στην καλλιτεχνική και εισπρακτική επιτυχία του έργου και κυρίως στην πολιτική του επικαιρότητα και τους λόγους για τους οποίους ο Θουκυδίδης φαίνεται να απαντά στα βασικότερα ερωτήματα που απασχολούν την Ευρώπη και την Ελλάδα σήμερα.«Μαθήματα Πολέμου» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη. Η παράσταση-«talk of the town» της εφετινής άνοιξης, που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, επέστρεψε από την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου στο Υποσκήνιο Β΄ Αίθουσας Α. Τριάντη και μόνο για 7 ακόμα παραστάσεις έως την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ στις 21.00.Παράλληλα, ανακοινώνεται ότι λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης προγραμματίζονται επιπλέον παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2018 κάθε Τρίτη στις 21.00, η προπώληση των οποίων θα ανοίξει στις 25 Σεπτεμβρίου. Τέλος, ανακοινώνεται ότι τον Μάιο του 2019 έρχεται το Δεύτερο Μέρος των Μαθημάτων Πολέμου με τον τίτλο «Μαθήματα Πολέμου Β», το οποίο πραγματεύεται τα πολιτικά οράματα του Αλκιβιάδη και η διάψευσή τους στην καταστροφική για τους Αθηναίους εκστρατεία στη Σικελία.