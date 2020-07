Κέρκυρα-ΔΗΠΕΘΕ: Θεατρική παράσταση μέσα από παραδοσιακές κορφιάτικες συνταγές

Ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από γεύσεις της Κέρκυρας, που αντανακλούν την πολύπλοκη ιστορία των κατακτήσεων της, παρουσιάζει το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας. Πρόκειται για μία πρωτότυπη, μοναδική θεατρική παράσταση, βασισμένη στην ιστορία της κουζίνας της Κέρκυρας, όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα από τους κατακτητές - προστάτες του νησιού, Βενετούς, Φράγκους, Γάλλους του Ναπολέοντα, Άγγλους, που κατά τη μακρά παραμονή τους στο νησί των Φαιάκων εξουσίασαν ένα ψηφιδωτό λαών της Κέρκυρας, Έλληνες, Ιταλούς, Μαλτέζους, Εβραίους, Σουλιώτες, Παργινούς, Σέρβους πρόσφυγες, Πόντιους και Μικρασιάτες, Πελοποννήσιους και λοιπούς Ελλαδίτες, μετά την Επανάσταση και την Ένωση με την Ελλάδα.



Στην ιστορία του νησιού τα νεότερα χρόνια προστέθηκαν οικονομικοί μετανάστες από την Αλβανία και τα υπόλοιπα Βαλκάνια, αλλά και πολλοί μόνιμοι κάτοικοι από την Ευρώπη και την υπόλοιπη Μεσόγειο, που «κατακτήθηκαν» με τη σειρά τους από τη μοναδική, κατά κοινή ομολογία Κέρκυρα, την «Πολιτεία των Κορφών».



«Για το έργο πηγή έμπνευσης ήταν το εμβληματικό βιβλίο της Νινέττας Χ. Λάσκαρι, "Κέρκυρα, μια ματιά μέσα στο χρόνο" εκδ. Ποταμός. Η Νινέττα ήταν μία εμβληματική γυναίκα της Κέρκυρας της οικογένειας Λάσκαρι , που γι' αυτή γράφτηκε και το πασίγνωστο τραγούδι "Νινέτττα". Ήταν στενή φίλη του Βενιζέλου, με υπέροχη γραφή. Στο βιβλίο της περνάει και αναδεικνύει μέσα από τις συνταγές της, όλη την ιστορία της Κέρκυρας, από την Ενετοκρατία μέχρι τις μέρες της, για τα πεπραγμένα μέσα στην πόλη. Το τι γινόταν στην κερκυραϊκή ύπαιθρο, είναι από το βιβλίο της Ελένης Αρμένη "Εμισκοβόλουνε...." Εκδόσεις Λοράνδου. Δεν λείπουν και μαρτυρίες από ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την παράδοση της Κέρκυρας. Δεν πρόκειται όμως για μία αποτύπωση όλων αυτών των συνταγών, αλλά για ένα γαστρονομικό ταξίδι που αποτυπώνει την ιστορία του νησιού, μέσα από ένα σύγχρονο σενάριο» αποκαλύπτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η συγγραφέας και σκηνοθέτης, του θεατρικού έργου «Γεύσεις και κατακτήσεις», Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, Βαρβάρα Δούκα.



Το θεατρικό έργο «ξεδιπλώνεται» μέσα από μία εκπομπή μαγειρικής όπου σεφ πηγαίνουν σε διάφορα μέρη, συναντούν πολλούς ανθρώπους και μαθαίνουν παραδοσιακές συνταγές. Έτσι φτάνουν και στην Κέρκυρα, γνωρίζουν τα προϊόντα του νησιού και μοναδικές συνταγές που «κουβαλούν» τη δική τους ιστορία. Τρυφερότητα, πολιτισμός, αλλά και έρωτας συνθέτουν μία «μαγευτική» συνταγή ενός εξαίσιου γαστρονομικού θεατρικού κορφιάτικου εδέσματος .

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της προώθησης των τοπικών προϊόντων και της τοπικής οικονομίας, μέσα από τη συνεργασία πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος, καθώς και η ενίσχυση της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες να εμπλέκουν την κοινωνική και πολιτισμική βιωσιμότητα, όσο και την επιχειρηματική.

Τη διαδραστική θεατρική παράσταση «Γεύσεις και Κατακτήσεις» του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας, έθεσε υπό την αιγίδα του ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού με σχετικές αποφάσεις της προέδρου του, Άντζελας Γκερέκου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης πρωτοβουλιών που προβάλουν τις θεματικές μορφές τουρισμού στη χώρα και εμπλουτίζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Το έργο θα παρουσιαστεί σε δύο εκδοχές, ως 45λεπτο θεατρικό ντοκιμαντέρ, με ξεχωριστό σενάριο και γυρίσματα σε διάφορα εμβληματικά σημεία της Κέρκυρας, που έχουν σχέση με τη γαστρονομία, τον τουρισμό και τη γευσιγνωσία, όπως είναι το κτήμα «Αμπελώνας», διάφορες βιοτεχνίες, με κουμ-κουάτ και νούμπουλο, καινοτόμες βιομηχανίες με γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και σε ιστορικά σημεία όπως το πανέμορφο, πετρόχτιστο, αρχοντικό του 1500, της οικογενείας Λάσκαρι, στο οποίο έζησε και η συγγραφέας Νινέττα Λάσκαρι, που αποτέλεσε και τη βασική αφορμή της συγγραφέως για αυτό το έργο.

Το θεατρικό έργο θα παρουσιαστεί στην Κέρκυρα στις 30 και 31 Ιουλίου, στο Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό. Η συγγραφή και σκηνοθεσία είναι της Διευθύντριας του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, Βαρβάρας Δούκα, τα σκηνικά του Άκη Χειρδάρη, τα κοστούμια και σκηνικά αντικείμενα της Πηνελόπης Μαμάλου, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Βλάχος. Παίζουν οι ηθοποιοί, Μαριέττα Σαββανή, Αγγελική Μιχαλοπούλου και Γιώργος Βλάχος. Οι φωτισμοί και η κινηματογράφηση είναι του Μιχάλη Καπετανίδη

Το έργο «Γεύσεις και Κατακτήσεις» πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του NeTT «Network of theatres for the valorization of cultural and natural heritage» με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία Interreg V - A 2014-2020» και η είσοδός του θα είναι δωρεάν για όλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ