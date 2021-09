«O Ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου συνεχίζει σε υπαίθριους χώρους τον Οκτώβριο

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες sold out παραστάσεις με το έργο «Ο Ραφτάκος των λέξεων» του Αντώνη Παπαθεοδούλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και σε καλοκαιρινή περιοδεία, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος συνεχίζει μόνο σε υπαίθριους χώρους και τον Οκτώβριο με την αγαπημένη ιστορία μικρών και μεγάλων.



Σε φιλόξενους υπαίθριους χώρους, με μικρές ομάδες θεατών για μέγιστη ασφάλεια, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος θα ζωντανέψει το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου «Ο Ραφτάκος των λέξεων», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, σε θεατρική διασκευή της Τίνας Γιωτοπούλου, σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβάρα, πρωτότυπη μουσική του Νίκου Πλατύραχου και καλλιτεχνική επιμέλεια της Χρύσας Διαμαντοπούλου.





«Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι που έχει κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο μικρών και μεγάλων. Με αγνά υλικά - ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα- η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί μία χειροποίητη παράσταση τόσο ζεστή και τόσο πολύχρωμη, όσο και η κουβέρτα του Ραφτάκου που τύλιξε και ζέστανε τελικά όλους τους κατοίκους της πόλης του.





Για την Ιστορία: Κάποτε σε μια μικρή πόλη που έμοιαζε ακόμα με χωριό ζούσε ένας ράφτης μοναδικός. Μοναδικός όχι μόνο επειδή δεν υπήρχε άλλος ράφτης στην πόλη μα επειδή ο ράφτης αυτός έφτιαχνε τα ρούχα του με λέξεις! Διάλεγε προσεχτικά τις λέξεις του για κάθε έναν κάτοικο ξεχωριστά κι έτσι φορώντας τα ρούχα του περνούσαν τους χειμώνες τους ζεστοί και τα καλοκαίρια πάντα δροσεροί. Ο καιρός όμως πέρασε, η πόλη μεγάλωσε κι οι κάτοικοι έγιναν βιαστικοί και ξεχασιάρηδες και ξέχασαν τον Ραφτάκο. Κι έπεσε ένας χειμώνας τόσο βαρύς που κανένα από τα καινούρια τους ρούχα δεν μπορούσε να τους ζεστάνει. Τότε θυμήθηκαν τον Ραφτάκο τους που τόσο ωραία έπλεκε τις λέξεις και ξαναζεστάθηκαν. Γιατί οι λέξεις είναι αυτές που ζεσταίνουν, δροσίζουν και παρηγορούν τελικά κάθε καρδιά.



Λίγα λόγια για τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος:



Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί από το 2012 διαδραστικές παραστάσεις με ζωντανή μουσική από γνωστά, παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπα μουσικά όργανα, ενώ αντλεί τα θέματά της από ιστορίες, μύθους, παραδόσεις και παραμύθια από τη λαϊκή παράδοση.



«Σχεδιάζουμε από καρδιάς παραστάσεις με ευθύνη και σεβασμό, που έχουν στο κέντρο το παιδί και την ουσιαστική διάδραση και σχέση του με τους ηθοποιούς», τονίζει η Χρύσα Διαμαντοπούλου, ηθοποιός - ειδικευμένη στο Θέατρο στην Εκπαίδευση, καλλιτεχνική διευθύντρια στη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος. «Εστιάζουμε σε παραμύθια του παππού και της γιαγιάς και, μαζί με συνεργάτες που διακρίνονται για τον επαγγελματισμό τους, σχεδιάζουμε την κάθε επιμέρους δράση, από τα σκηνικά αντικείμενα και τα κοστούμια μέχρι τις δραστηριότητες, τα παιχνίδια και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που προτείνουμε στους δασκάλους, οι οποίοι μας εμπιστεύονται, στο χώρο του θεάτρου ή στο σχολείο».

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών.

Συντελεστές Συγγραφέας: Αντώνης Παπαθεοδούλου Θεατρική διασκευή-στίχοι τραγουδιών: Τίνα Γιωτοπούλου Σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβάρας Καλλιτεχνική επιμέλεια-επιμέλεια κειμένου-βοηθός σκηνοθέτις: Χρύσα Διαμαντοπούλου Πρωτότυπη Μουσική: Νίκος Πλατύραχος Εικαστική επιμέλεια-ενδυματολόγος: Γεωργία Μπούρδα Επιμέλεια κίνησης: Άννα Ανουσάκη.

Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου Ζωντανή μουσική: Η ομάδα Μικρός Νότος Σχεδιασμός-διδασκαλία ρυθμικού τοπίου: Γιώργος Τζαβάρας Διδασκαλία τραγουδιών: Νίκος Πλατύραχος Επιστημονικός σχεδιασμός διαδραστικού μέρους: Φλώρα Σπύρου Γραφιστικός σχεδιασμός υλικού: k2design Υπεύθυνη Τύπου: Ευαγγελία Σκρομπόλα Οργάνωση Παραγωγής: Χρύσα Διαμαντοπούλου Παραγωγή: ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ ΑΜΚΕ

Πρόγραμμα παραστάσεων σε υπαίθριους χώρους με τον Ραφτάκο



3/10 MODUS VIVENDI BY KRATEROS KATSOULIS (Βριλήσσια) στις 11.00πμ

10/10 MODUS VIVENDI BY KRATEROS KATSOULIS (Βριλήσσια) στις 11.00πμ

10/10 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (δίπλα στη Μονή Καισαριανής) στις 5.15μμ

17/10 MODUS VIVENDI BY KRATEROS KATSOULIS (Βριλήσσια) στις 11.00πμ

17/10 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (δίπλα στη Μονή Καισαριανής) στις 5.15μμ

24/10 MODUS VIVENDI BY KRATEROS KATSOULIS (Βριλήσσια) στις 11.00πμ

24/10 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (δίπλα στη Μονή Καισαριανής) στις 5.15μμ

27/10 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (δίπλα στη Μονή Καισαριανής) στις 5.15μμ

31/10 MODUS VIVENDI BY KRATEROS KATSOULIS (Βριλήσσια) στις 11.00πμ

31/10 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (δίπλα στη Μονή Καισαριανής) στις 5μμ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ https://www.ticketservices.gr/event/o-raftakos-ton-lekseon/

Ώρα προσέλευσης θεατών : 15 λεπτά πριν την έναρξη*

Προπώληση:10 ευρώ / Εισιτήριο στο ταμείο 12 ευρώ

Πληροφορίες: 6973 453881

*Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες που προβλέπονται από τις υγειονομικές αρχές με μικρό αριθμό ομάδων.

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

Σημεία προπώλησης εισιτηρίων:

Στο εκδοτήριο εισιτηρίων της Ticketservices, στην οδό Πανεπιστημίου 39, Αθήνα.



Στα καταστήματα PUBLIC σε όλη την Ελλάδα (ώρες καταστημάτων).



Μέσω τηλεφώνου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας:



στο τηλεφωνικό κέντρο της Ticketservices 2107234567

Μέσω διαδικτύου με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στη διεύθυνση

www.ticketservices.gr