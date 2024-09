Σε… ιταλικά χέρια κατέληξε οριστικά ο πάγκος της Αλ Νασρ, με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον πρώην τεχνικό της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι.

Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε ένα πολύ «αναιμικό» ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα μετρώντας μόλις 5 βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεργασία του με τον Λουίς Κάστρο.

Ο Πιόλι ήταν εξ’αρχής η πρώτη επιλογή της Αλ Νασρ, με τον 58χρονο τεχνικό να ετοιμάζεται για μία νέα «περιπέτεια» στη καριέρα του, έπειτα από μία πολύ «γεμάτη» πενταετία στο Μιλάνο, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2022 με τους «ροσονέρι».

PIOLI IS NASSRAWI🔥💛

We welcome Stefano Pioli as our new coach 🤩

pic.twitter.com/qNnmZU7nyQ

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 18, 2024

