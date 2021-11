The Show... Πόσο θ’αντέξουν;» στο θέατρο Μπάγκειον από τις 13 Δεκεμβρίου

The Show! Ένας live μαραθώνιος διαγωνισμός χορού, μέχρι τελικής πτώσης. Ανάμεσά στα 142 ζευγάρια που διαγωνίζονται για 2 μήνες, βρίσκονται η Γκλόρια κι ο Ρόμπερτ, ο Μάριο και η Τζάκυ, ο Τζο και η Ρούμπυ, η Άλις κι ο Τζούλιαν. Προσπαθούν λυσσαλέα για να ξεπεράσουν τα σωματικά και ψυχικά τους όρια, να αντέξουν την εξουθένωση από τις ατελείωτες και συνεχόμενες ώρες χορού, υπομένοντας την κακοποιητική και εξευτελιστική πρακτική του Παρουσιαστή. Κίνητρό τους το έπαθλο των 12.000 ευρώ, τα δώρα των χορηγών ή απλώς τα 7 δωρεάν γεύματα την ημέρα.

Λίγα λόγια για το έργο:

To The Show είναι ένας τόπος μαγικός. Με εντυπωσιακό διάκοσμο και φανταχτερά ρούχα. Εκεί βασιλεύει η χυδαία τηλεπερσόνα του Παρουσιαστή.



Εκεί το σώμα του διαγωνιζόμενου δεν ανήκει στον διαγωνιζόμενο, αλλά στο κοινό. Το σώμα του διαγωνιζόμενου μετατρέπεται σε αντικείμενο έκθεσης και ψυχαγωγίας, σε εμπόρευμα. Κακοποιείται, βιάζεται, εξευτελίζεται.

Εκεί η ανθρώπινη ύπαρξη διαπομπεύεται, με αντάλλαγμα λίγα χρήματα, κάποια δωράκια και λίγη ώρα δημόσιας προβολής. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαπόμπευση, όσο πιο περίλαμπρος ο διασυρμός, τόσο καλύτερα είναι τα νούμερα της τηλεθέασης, τόσο πιο αποδοτικό το τηλεοπτικό προϊόν.





Ωστόσο, εκεί, σ' αυτόν τον μαγικό τόπο υπάρχει μουσική και χορός. Χορός. Οι διαγωνιζόμενοι χορεύουν, χορεύουν ασταμάτητα• για το κοινό, το αποχαυνωμένο κοινό. Για τον καθένα μας, για όλους μας, που κοιτάμε τους διαγωνιζόμενους να χορεύουν, τους κοιτάμε σαν γνήσιοι διεστραμμένοι ηδονοβλεψίες, σαν σαδιστικά τέρατα. Διασκεδάζουμε με τον πόνο τους, την εξάντλησή τους, τον εξευτελισμό τους. Και βουλιάζουμε περισσότερο αποχαυνωμένοι στην καρέκλα, την πολυθρόνα, τον καναπέ μας, περιμένοντας το τέλος τους, περιμένοντας το τέλος μας.

Εν είδει σκηνοθετικού σημειώματος

Πώς θα σου φαινόταν να κερδίσεις 12.000 ευρώ, συμμετέχοντας σ' ένα ξέφρενο πάρτι με το ταίρι σου; Το The Show σε καλεί να πάρεις μέρος στον κορυφαίο διαγωνισμό χορού του κόσμου, που μεταδίδεται ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο! Δεν χρειάζεται να χορεύεις καταπληκτικά, δεν χρειάζεται να είσαι ασυναγώνιστος στις φιγούρες! Το μόνο που χρειάζεται είναι να αντέξεις! Να είσαι εσύ αυτός που θα μείνει όρθιος στο τέλος! Ένας διαγωνισμός για τους δυνατούς, για τους σκληρούς μαχητές της ζωής!!!



Εμείς θα είμαστε εδώ, δίπλα σου! Γιατροί, φυσικοθεραπευτές, φροντιστές, νοσοκόμες, ψυχολόγοι θα είναι εδώ, όποτε κι αν τους χρειαστείς! Και μην ξεχνάς, πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα λαμβάνεις 7 γεύματα! Ναι, καλά άκουσες, 7 γεύματα την ημέρα, 4 κυρίως και 3 ενδιάμεσα... ή μάλλον, 3 κυρίως και 4 ενδιάμεσα... τέλος πάντων... κάτι τέτοιο...



Πάρε, λοιπόν, κι εσύ μέρος στο The Show! Πάρε κι εσύ μέρος στη μαγεία του show μας! Δώσε την ευκαιρία στο κοινό, στους φίλους, στους συγγενείς να σε δουν στην οθόνη, στο γυαλί! Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να ακούσεις από κοντά τις μουσικάρες του Mr. Killer! Να κερδίσεις την αγάπη του κοινού, την εύνοια των χρυσών χορηγών! Ναι, τον χρυσών χορηγών, των ευεργετών μας! Κέρδισε την εύνοιά τους και πάρε ό,τι σου προσφέρουν: ατμοσίδερα, τοστιέρες, βαφλιέρες, ραβδομπλέντερ και πολλά πολλά άλλα δώρα!



Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να αντέξεις! Να τολμήσεις! Γίνε εσύ αυτός που θα τολμήσει να κάνει ό,τι ο άλλος δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν τολμά! Σπάσε τα όρια, τους ηθικούς φραγμούς, τα στερεότυπα, τις ντροπές, τη σεμνοτυφία, τις αναστολές. Σπάσε τα όρια για σένα, για μας, αλλά κυρίως για το αγαπημένο, το λατρεμένο μας κοινό!



Έλα, λοιπόν, κι εσύ στο The Show! Έλα και χόρεψε, χόρεψε ασταμάτητα, χόρεψε σαν τρελός, χόρεψε μέχρι το τέλος, χόρεψε μέχρι τελικής πτώσης».

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Κατερίνα Παπαναστασάτου

Σκηνοθεσία:Παντελής Δεντάκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Γιωργίνα Γερμανού

Επιμέλεια κίνησης: Σεσίλ Μικρούτσικου

Φωτισμοί-Videos: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Μουσική επιμέλεια-Sound design:Σωτήρης Καναρέλης

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Εμμανουέλα Καμπίτση

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρίζα Σουλιώτη

Μια παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας « ΓΕΦΥΡΑ »

Σε συμπαραγωγή με το Υπουργείο Πολιτισμού

Ηθοποιοί

Λεωνίδας Αργυρόπουλος

Ελένη Δαφνή

Στέλιος Δημόπουλος

Μάνθος Καλαντζής

Δημήτρης Κολλιός

Βάσια Λακουμέντα

Κατερίνα Λούβαρη-Φασόη

Γιώργος Μπουφίδης

Μαργαρίτα Σάββα

Στα videos εμφανίζονται:

Πέπη Οικονομοπούλου

Κατερίνα Παπαναστασάτου

Πληροφορίες παράστασης

Θέατρο Μπάγκειον

Ξενοδοχείο Μπάγκειον, Πλατεία Ομονοίας 18, Αθήνα

Στάση Μετρό/ΗΣΑΠ Ομόνοια

τηλ.κρατήσεων: 6937383530 - 6941407597

Παραστάσεις κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Από 13/12/2021 ως 25/01/2022



Διάρκεια: 80΄

Εισιτήρια:

14 ευρώ κανονικό,

10 ευρώ φοιτητικό,ομαδικό

5 ευρώ ατέλειες-άνεργοι

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

https://www.ticketservices.gr/event/the-show/