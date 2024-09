Ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης για τα πιο εμβληματικά έργα του κινηματογράφου, είχε προγραμματίσει να ξεκινήσει τα γυρίσματα δύο ταινιών φέτος.

Η μία είναι το βιβλικό έπος, «The Life of Jesus», βασισμένο στο μυθιστόρημα του Σουσάκου Έντου του 1973, και η άλλη είναι μια βιογραφική ταινία για τον θρυλικό τραγουδιστή Φρανκ Σινάτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με το Variety και τα δύο κινηματογραφικά έργα έχουν αναβληθεί και κανένα δεν θα γυριστεί φέτος. Η ταινία «The Life of Jesus» του Σκορσέζε αναμενόταν να είναι το πρώτο από τα δύο έργα στο στάδιο της παραγωγής. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο καστ, πηγή ανέφερε στο Variety ότι η ταινία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Martin Scorsese’s ‘JESUS’ movie and ‘FRANK SINATRA’ biopic have been indefinitely postponed.

There was plans to shoot both movies back-to-back this year but that will no longer happen.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

(Source: https://t.co/Qpgzh0tr1u) pic.twitter.com/zqOWR7h3yZ

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2024