Δεκαεννέα παραστάσεις σε πέντε σκηνές, πέντε έργα από το διεθνές ρεπερτόριο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τέσσερα νέα ελληνικά έργα, επτά επαναλήψεις μία παιδική παράσταση.

Έτσι θα ξεκινήσει τη νέα θεατρική σεζόν 2023-2024 το Θέατρο του Νέου Κόσμου, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη δυναμική του στο χώρο του πολιτισμού. Είκοσι έξι χρόνια θεατρική δράσης με παραστάσεις πουσυζητήθηκαν και άνοιξαν δρόμους επικοινωνίας με το κοινό. Φέτος το Θέατρο του Νέου Κόσμου, εκτός από τις τρεις σκηνές του (Κεντρική, Δώμα και Κάτω Χώρος), επεκτείνεται σε δύο νέους χώρους: στο Θέατρο Χώρα (Αμοργού 20) και στο Θέατρο Πόρτα (Μεσογείων 59).

Πέντε είναι τα έργα από το διεθνές ρεπερτόριο που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα: «Γέρμα», «Διαβατήριο», «Το δωμάτιο του παιδιού», «Α.Κ.Α.», «Ο τίποτας (Μια πονεμένη ιστορία)». Τέσσερα είναι τα νέα ελληνικά έργα: «Pietà», «Κακούργα πεθερά», «Το νούμερο», «Τα μαγικά βουνά» και επτά οι επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων: «Μια άλλη Θήβα», «Κωλόκαιρος», «Σίρλεϊ», «Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα», «Andy», «Αυτές που δεν προλάβατε», «Δε φάιναλ Θολούθιον».

Παράλληλα το Θέατρο του Νέου Κόσμου συνεχίζει να συστήνει νέους, φερέλπιδες καλλιτέχνες, δίνοντας τους την ευκαιρία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στην τέχνη: Δανάη Λιοδάκη, Σωτήρης Ρουμελιώτης, Ειρήνη Λαμπρινοπούλου είναι τα ονόματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Τέλος οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία τα πρωινά της Κυριακής να παρακολουθήσουν την παράσταση «Τα κλειδιά», που φιλοδοξεί να προετοιμάσει την επόμενη γενιά απαιτητικών θεατών του θεάτρου.

H προπώληση των εισιτηρίων άνοιξε στις 12 Σεπτεμβρίου, με ειδική προσφορά 9 ευρώ σε όλες τις παραστάσεις, έως τις 21 Σεπτεμβρίου στο nkt.gr και στο more.com.

Θέατρο Χώρα – Αμοργού 20, Αθήνα

Κωλόκαιρος, του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης

Μια βροχερή ημέρα στο νυχτερινό κέντρο «Διυλιστήριο» στην Ελευσίνα, ο Σοφοκλής, πρώην ιδιοκτήτης του μαγαζιού, επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια αδικαιολόγητης απουσίας και λίγες ώρες πριν από την κηδεία της μητέρας του, ντυμένος με γυναικεία ρούχα. Η απρόσμενη αυτή εμφάνιση προκαλεί αναστάτωση στους κοντινούς του ανθρώπους. Καλά κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν αποκαλύπτονται και φανερώνουν τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι ήρωες του έργου, φέρνοντάς τους ενώπιον των ευθυνών και των φαντασμάτων τους.

Ο Κωλόκαιρος ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες παραστάσεις του Θεάτρου του Νέου Κόσμου τον περασμένο χειμώνα, με διαρκή sold out έως το τέλος της σεζόν. Μια ιδιαίτερη ιστορία εκδίκησης και αποδοχής, που μεταφέρεται αυτή τη χρονιά στο Θέατρο Χώρα, για να μας βάλει και πάλι σε ένα ρεαλιστικό σύμπαν γεμάτο σκληρές καταστάσεις, ωμή γλώσσα αλλά και χιούμορ.

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Παλούμπης

Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Σχεδιασμός ήχων: Ανδρέας Μιχόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτα Παπαδημητρίου

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου

Παίζουν:



Σοφοκλής: Στάθης Σταμουλακάτος

Μάκης: Θάνος Αλεξίου

Μαρία: Βασιλική Διαλυνά

Μίμης: Στέλιος Δημόπουλος

Στέλιος: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Διάρκεια: 110’

Πρεμιέρα: 4 Οκτωβρίου 2023, κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 21:15στις 19:00 (από τις 4/11: κάθε Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:30 και Κυριακή 21:15)

Αυτές που δεν προλάβατε, της Δανάης Λιοδάκη

Η φεμινιστική κωμωδία της ομάδας b.p.m. (beats per minute),που κέρδισε το κοινό στην πρώτη της παρουσίαση, σημειώνοντας διαρκή soldout την άνοιξη του 2023, μεταφέρεται στη σκηνή του Θέατρου Χώρα, όπου θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σε κείμενο και σκηνοθεσία της Δανάης Λιοδάκη και πρωτότυπη μουσική του Φοίβου Δεληβοριά, το «Αυτές που δεν προλάβατε» μιλάει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη γυναίκα: την έμφυλη βία, τη γυναικεία καταπίεση, τη σεξουαλική παρενόχληση, μέσα από το πρίσμα της γυναικείας φιλίας. Ρεαλισμός και φαντασία, χιούμορ και ευαισθησία, δράση και αφήγηση εναλλάσσονται δημιουργώντας μια πρωτότυπη παράσταση. Τέσσερις παιδικές φίλες που ξαναβρίσκονται αναπάντεχα και αναλαμβάνουν δράση ενάντια στην πατριαρχία, δημιουργώντας μια μυστική φεμινιστική ομάδα. Όταν ο υπουργός υγείας της χώρας τους θα ανακοινώσει την απαγόρευση των αμβλώσεων, οι τέσσερις γυναίκες αποφασίζουν να αναβαθμίσουν την δράση τους με μια μεγάλη επιχείρηση. Ό, τι θα ακολουθήσει θα ενώσει ξανά τις τέσσερις φίλες για πάντα. Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από την Κάπα Εκδοτική.

Κείμενο -Σκηνοθεσία: Δανάη Λιοδάκη

Πρωτότυπη μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς – Χρήστος Λαϊνάς

Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος: Νικόλας Κανάβαρης

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Κασσάκος

Σχεδιασμός ήχου: Παύλος Κατσιβέλης

Κινησιολογία: Στάλη Συμεών

Προσαρμογή κίνησης: Άγγελος Παπαδόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Δάφνη Λαζαροπούλου

Εικαστική επιμέλεια επικοινωνίας: Δημήτρης Βασδέκης

Φωτογραφίες προβών – Σχεδιασμός αφίσας: Αντώνης Χρήστου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαριέλα Δουμπού, Άλκηστις Ζιρώ, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Παναγιώτα Παπαδημητρίου

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Μυρτώ Αλικάκη, Ντίνα Μιχαηλίδου, Λένα Ουζουνίδου, Μάνια Παπαδημητρίου, Γεράσιμος Γεννατάς

Διάρκεια: 80’

Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου 2023,κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Closer, του Πάτρικ Μάρμπερ, σκηνοθεσία Δημήτρης Αγιοπετρίτης – Μπογδάνος

Η Άννα, ο Λάρι, ο Νταν και η Άλις δείχνουν ανοιχτοί να έρθουν κοντά, πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον ασφυκτικά, αχόρταγα, χωρίς καμία αναστολή. Μοιραία, μέσω του πλησιάσματος της σάρκας, θα ενσαρκωθεί και το αιώνιο παράδοξο του έρωτα: όσο πιο κοντά θα πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, τόσο πιο έντονα θα βιώνουν τις παγίδες, τα ρίσκα, τα συναισθηματικά κενά, τα αδιέξοδα, τις ματαιώσεις και το βαθύ ανικανοποίητο τού μαζί. Ο πόθος, η έλξη, η σεξουαλική ορμή, ο εθισμός, τα σκοτεινά πάθη, οι ανασφάλειες, η περηφάνεια, η ζήλια, η απόγνωση, η προδοσία, η προσποίηση, η εκδίκηση – τίποτα δεν θα μείνει ανέγγιχτο σε αυτό το αιχμηρό ερωτικό τετράγωνο, που παραμένει διαρκώς και με τις τέσσερις πλευρές ανοιχτές.

Το πολυβραβευμένο έργο του Πάτρικ Μάρμπερ (βραβεία Τόνυ και Ολίβιε), που μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο από τον Μάικ Νίκολς το 1994, γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία, παρουσιάζεται στο Θέατρο Χώρα, από τον Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνο, με τους Μιχάλη Λεβεντογιάννη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ναταλία Σουίφτ και Σπύρο Σταμούλη. Ένα διαχρονικά επίκαιρο close-up στην ανθρώπινη αγωνία για σύνδεση, με ηλεκτρισμένους, καταιγιστικούς διαλόγους, έντονη χημεία και διαρκείς κορυφώσεις στην πλοκή.

Μετάφραση: Θωμάς Μοσχόπουλος

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επιμέλεια: Δημήτρης Αγιοπετριτής – Μπογδάνος

Σύμβουλος δραματουργίας: Τζιάνα Τσαϊλακοπούλου

Σκηνογράφος: Λίνα Πηγαδιώτη

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Μουσική: DanaiNielsen

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Νάλια Ζήκου

Παίζουν:



Λάρυ: Μιχάλης Λεβεντογιάννης

Άννα:Βίκυ Παπαδοπούλου

Άλις: Ναταλία Σουίφτ

Νταν: Σπύρος Σταμούλης

Πρεμιέρα: 4 Νοεμβρίου 2023, κάθε Τετάρτη στις 20:00 και Πέμπτη στις 21:00, Σάββατο και Κυριακή στις 18:30

Θέατρο Πόρτα – Μεσογείων 59, Αθήνα

Δε φάιναλ θολούθιον, σκηνοθεσία Σωτήρης Ρουμελιώτης

Επτά σύγχρονοι άνθρωποι σταματούν πάνω στις γραμμές ενός τρένου. Αναμένοντας τον επικείμενο θάνατό τους, επιδίδονται σε μια επείγουσα ενδοσκόπηση, καθώς –όπως συνηθίζουμε να λέμε– όλη η ζωή τους περνάει μπροστά από τα μάτια τους. Με βάση τη δραματουργική αυτή συνθήκη, ο νεαρός σκηνοθέτης Σωτήρης Ρουμελιώτης μαζί με μια δυνατή ομάδα νέων ηθοποιών, δημιουργούν μια σουρεαλιστική σκηνική σύνθεση, βασισμένη στα ιδιαίτερα κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako.

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, οι ηθοποιοί αφηγούνται τραγελαφικές καταστάσεις, στις οποίες οι άνθρωποι βιώνουν τη ματαίωση, την απομυθοποίηση, τα ύψη και τα βάθη της ζωής τους. Το Δε φάιναλ θολούθιον, που παίχτηκε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου τον περασμένο χειμώνα, επανέρχεται για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Πόρτα, για να μας δείξει και πάλι πώς μέσα από τον σουρεαλισμό της ζωής βρίσκουμε την τρυφερότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Κείμενο: Βασισμένο σε κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος: Μαρία Καραδελόγλου

Μουσική: Γιώργος Χρυσικός

Σχεδιασμός φωτισμών: Ελευθερία Ντεκώ

Βίντεο: Διδώ Γκόγκου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Βοηθός φωτίστριας: Νάσια Λάζου

Βοηθός σκηνοθέτη: Νικόλας Λαμπάκης

Παίζουν: Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Ερατώ Καραθανάση, Γκαλ Ρομπίσα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Ανδρομάχη Μπάρδη, Βάσια Τσιαούση, Ιωάννης Καμπούρης

Διάρκεια: 90’

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου 2023 κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00μέχρι τις 28 Νοεμβρίου

Γέρμα, του Σάιμον Στόουν, σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Ένας ιδιαίτερα επιδραστικός συγγραφέας και σκηνοθέτης της εποχής μας, ο Σάιμον Στόουν, εμπνέεται από την κλασική τραγωδία Γέρμα και την ξαναγράφει μεταφέροντάς τη στο σήμερα. Η Γέρμα του Λόρκα, που πρωτοανέβηκε το 1934 στη Μαδρίτη, πραγματεύεται την αδυναμία μιας γυναίκας να τεκνοποιήσει, σε μια φτωχή αγροτική και συντηρητική κοινωνία. Όσο κι αν έχουν αλλάξει οι καιροί και η θέση της γυναίκας στα σχεδόν 100 χρόνια που μεσολάβησαν, το θέμα αυτό παραμένει διαχρονικό, σημαδεύοντας και σαρώνοντας συχνά σχέσεις και ζωές.

Στη σύγχρονη αυτή διασκευή, που παρουσιάστηκε –κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές– το 2017 στο Λονδίνο (Young Vic), συναντάμε τους ήρωες στο σήμερα, επαγγελματικά επιτυχημένους και πολλά υποσχόμενους. Η γυναίκα είναι δημοσιογράφος και μπλόγκερ με μεγάλο αριθμό ακολούθων, ο άντρας της πετυχημένος επιχειρηματίας.

Όπως και στο έργο του Λόρκα, ο κόσμος τους δοκιμάζεται και διαλύεται, λόγω της αδυναμίας τους να κάνουν παιδί. Η σχέση του ζευγαριού φθείρεται σταδιακά, ενώ παρακολουθούμε την εμμονή της ηρωίδας να αποκτήσει παιδί, τις εξωσωματικές να αποτυγχάνουν διαρκώς και τον σύζυγο να αδυνατεί να παρακολουθήσει τον αδιέξοδο αυτόν αγώνα. Στο σημερινό Λονδίνο, η ηρωίδα του Σάιμον Στόουν εσωτερικεύει την εμμονή της μητρότητας σε σύγκρουση με το περιβάλλον της, σε σημείο να καταστρέψει την ψυχική της υγεία, την καριέρα της, τη ζωή της.

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος σκηνοθετεί έναν εξαιρετικό θίασο, με τη Μαρία Κίτσου να ερμηνεύει τον κεντρικό ρόλο.

Μετάφραση: Δημήτρης Κιούσης, Κοραλία Σωτηριάδου

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Σκηνογράφος: Ευαγγελία Θεριανού

Ενδυματολόγος: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σχεδιασμός βίντεο: Παντελής Μάκκας

Βοηθοί σκηνογράφου: Ζενεβιέβ Αθανασοπούλου, Αναστάσιος Κλης

Παίζουν:



Εκείνη: Μαρία Κίτσου

Τζον: Ιωσήφ Ιωσηφίδης

Μαίρη: Τατιάνα Πίττα

Βίκτωρ: Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης

Έλεν: Ασπασία Κράλλη

Ντες: Μαριάννα Μαριγώνη

Η παράσταση Γέρμα πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρεμιέρα: 27 Οκτωβρίου 2023 κάθε Τετάρτη 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο 21:00 και Κυριακή 19:00

Κακούργα πεθερά, της Νεφέλης Μαϊστράλη, σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης

Στο νέο έργο της, η Νεφέλη Μαϊστράλη εμπνέεται από ένα διάσημο έγκλημα που συντάραξε την Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα, το Έγκλημα στου Χαροκόπου ή το Έγκλημα του αιώνα, όπως το χαρακτήρισαν οι δημοσιογράφοι της εποχής. Το 1931, ανήμερα των Θεοφανίων, στις όχθες του ποταμού Κηφισού, ξεβράζονται σακιά που περιέχουν ένα διαμελισμένο πτώμα. Η έρευνα της αστυνομίας θα υποδείξει ως ενόχους την πεθερά, τη σύζυγο νύφη, τον ξάδερφο της νύφης και την υπηρέτρια του σπιτιού. Η κοινή γνώμη συνταράσσεται, όχι μόνο από την αγριότητα του εγκλήματος, αλλά ειδικότερα από το γεγονός ότι οι βασικοί δράστες είναι γυναίκες. Η σκληρή πατριαρχική κοινωνία αδυνατεί να πιστέψει ότι μια γυναίκα –ακόμη κι αν είναι θύμα χρόνιας κακοποίησης όπως αποδείχθηκε στη δίκη– είναι ικανή για μια τόσο φρικιαστική πράξη.

Μεταφέροντάς μας σε ένα αθηναϊκό παρελθόν, η Κακούργα πεθερά αφηγείται μια σκληρή ιστορία ενδοοικογενειακής βίας. Με θαρραλέες περιγραφές και φωτίζοντας την οριακή ψυχολογία των ανθρώπων που καταφεύγουν στη βία έχοντας υπάρξει προηγουμένως οι ίδιοι θύματά της, αναδεικνύει τις πικρές ομοιότητες με την εποχή μας.

Το έργο αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος: Γεωργία Μπούρδα

Σύνθεση /μουσική επιμέλεια: Ερατώ A. Κρεμμύδα

Κίνηση: Κατερίνα Φώτη

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου

Παίζουν:



Πεθερά: Ελένη Ουζουνίδου

Νύφη: Εριέττα Μανούρη

Υπηρέτρια: Νεφέλη Μαϊστράλη

Γαμπρός: Γιώργος Παπανδρέου

Ανιψιός: Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης

Πρεμιέρα: 4 Δεκεμβρίου 2023, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 έως τις 13 Φεβρουαρίου

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή

Μια άλλη Θήβα, του Σέρχιο Μπλάνκο, σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Η μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης σεζόν επανέρχεται στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Ένας συγγραφέας συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο δουλεύει ταυτόχρονα πλέον ο συγγραφέας. Το ενδιαφέρον είναι ότι και τους δύο ρόλους, τον Μαρτίν και τον Φεδερίκο, τους ερμηνεύει ο ίδιος ηθοποιός.

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογέφσκι.

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο, με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και το κοινό για τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα. Η παράσταση συζητήθηκε ιδιαίτερα και λόγω των εξαιρετικών ερμηνειών των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στον διπλό ρόλο Μαρτίν/Φεδερίκο, ενώ σημείωσε αλλεπάλληλα sold out και παρατάσεις μέχρι και το κλείσιμο της προηγούμενης σεζόν.

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης: Ξένια Θεμελή

Σχεδιασμός σκηνικού: Κώστας Πολίτης

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών – Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδόγιαννης

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Διάρκεια: 105’

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Pietà, της Μάρθας Μπουζιούρη

Η σκηνοθέτρια Μάρθα Μπουζιούρη καταθέτει άλλη μια παράσταση θεάτρου ντοκιμαντέρ, αυτή τη φορά τολμώντας να αγγίξει ένα επώδυνο, επίκαιρο και εκκωφαντικά επείγον θέμα, με την πολύτιμη συμβολή μιας καλλιτεχνικής ομάδας που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες ηθοποιούς και δημιουργικούς συντελεστές. Η παράσταση Pietà ψηλαφεί το προσωπικό και συλλογικό τραύμα της γυναικοκτονίας – της ύστατης πράξης στην πυραμίδα κλιμάκωσης της έμφυλης βίας.

Έμπνευση και οδηγός της παράστασης στάθηκαν πέντε γυναίκες-μητέρες, που βίωσαν την υπέρτατη απώλεια, τη δολοφονία του παιδιού τους: η Κούλα Αρμουτίδου (μητέρα Ελένης Τοπαλούδη), η Ελένη Κρεμαστιώτη (μητέρα Ερατώς Μανωλακέλλη), η Κατερίνα Κώτη (μητέρα Ντόρας Ζαχαριά), η Αλεξάνδρα Μάκου (μητέρα Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου) και η Ρόζα Φωτιάδου (μητέρα Σοφίας Σαββίδου).

Μέσα από μια μακρά κι έντονα φορτισμένη περίοδο συναντήσεων, εκμυστηρεύσεων κι ανταλλαγών, δημιουργήθηκε ένας χώρος εγγύτητας κι εμπιστοσύνης, εντός του οποίου διαμορφώθηκε σταδιακά το κείμενο της παράστασης, βασισμένο στις πραγματικές αφηγήσεις των μητέρων, αλλά και σε βιωματικό υλικό των ηθοποιών.

Έρευνα – Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Μάρθα Μπουζιούρη

Κείμενο: Η Ομάδα, με την πολύτιμη συνδρομή της Αλεξάνδρας Μάκου, της Ελένης Κρεμαστιώτη, της Κούλας Αρμουτίδου, της Κατερίνας Κώτη και της Ρόζας Φωτιάδου

Σκηνικά-Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Μαριέλα Νέστορα

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη Πολυκάρπου

Παίζουν: Νικολίτσα Αγγελακοπούλου, Μαρία Μοσχούρη, Μάρθα Μπουζιούρη,

Μαριάνθη Παντελοπούλου, Ελίνα Ρίζου

Παραγωγή: PLAYS2PLACE, σε συμπαραγωγή με το Θέατρο του Νέου Κόσμου και το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας.

Η παράσταση Pietà πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Διάρκεια: 100’

Πρεμιέρα: 6 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 18:30 έως τις 19 Νοεμβρίου

Σίρλεϊ, του Ουίλι Ράσελ, σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου

Η Σίρλεϊ Βάλενταϊν είναι μια γυναίκα της διπλανής πόρτας. Εγκλωβισμένη σε έναν γάμο συμβατικό, με έναν καταπιεστικό σύζυγο και μία κοινωνία που την περιορίζει. Μια γυναίκα που αποφασίζει όμως να κάνει το μεγάλο βήμα, να αφήσει τα πάντα πίσω της και να κυνηγήσει τα όνειρά της. Να ζήσει πραγματικά. Αυτή η έντονη ανάγκη της για ζωή την οδηγεί να ταξιδέψει από την Αγγλία στην Ελλάδα όπου, μέσα από μια ανέλπιστη περιπέτεια, βρίσκει τελικά πολύ περισσότερα απ’ όσα αναζητούσε. Η Ελένη Ουζουνίδου ερμηνεύει για δεύτερη χρονιά τον κωμικό μονόλογο του πολυβραβευμένου συγγραφέα Ουίλι Ράσελ, ένα έργο για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στο γάμο, αλλά και για την αναζήτηση της ταυτότητας του κάθε ανθρώπου. Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου σκηνοθετεί μια παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον σουρεαλισμό, με άφθονο χιούμορ και με την υποκριτική δεινότητα της Ουζουνίδου ως αδιαμφισβήτητο προτέρημα.

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Μουσική παραγωγή – Sound design: Κώστας Λώλος

Επιμέλεια κίνησης: Πάρης Μαντόπουλος

Σκηνικά: Μαγδαληνή Αυγερινού

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου, Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Βοηθός σκηνοθέτη: Καλή Βοϊκλή

Παίζει η Ελένη Ουζουνίδου

Συμμετέχει ο Στάθης Γεωργαντζής

Διάρκεια: 90’

Πρεμιέρα: 11 Οκτωβρίου 2023,κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη 21:00, Σάββατο 18:30 και Κυριακή στις 21:15 (το πρόγραμμα των παραστάσεων θα τροποποιηθεί από τις 15 Νοεμβρίου)

Ο εραστής, του Χάρολντ Πίντερ, σκηνοθεσία Πάνος Παπαδόπουλος και Κλέλια Ανδριολάτου

Στον Εραστή, ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του, ο νομπελίστας συγγραφέας Χάρολντ Πίντερ στρέφει το μικροσκόπιο στις ανθρώπινες σχέσεις, επιχειρώντας να αναδείξει πώς η μεγαλύτερη μοναξιά μπορεί και τρυπώνει καμιά φορά μέσα στα ζευγάρια. Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται επί σκηνής για να εξερευνήσουν τη διαβρωτική πορεία του χρόνου στη σχέση ενός ζευγαριού – εκείνο το νήμα που οδηγεί από την παράλογη επιθυμία του να καταπιεί κανείς το αντικείμενο του πόθου του, στο να παλεύει όλη νύχτα στο κρεβάτι προκειμένου να μη συναντηθούν τα πόδια τους. Κι όμως ο Ρίτσαρντ και η Σάρα υπήρξαν κάποτε πολύ ερωτευμένοι. Θα ’λεγε κανείς πως ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά. Κι όπως όλα τα ζευγάρια που κάποτε ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά, τώρα ζουν «σχεδόν» ευτυχισμένοι.

Μετάφραση: Μαριλένα Μόσχου

Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Κλέλια Ανδριολάτου

Μουσική: Παύλος Κόρδης

Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος: Μαγδαληνή Αυγερινού

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Συνεργάτις στη σκηνοθεσία: Μαριλένα Μόσχου

Παίζουν: Κλέλια Ανδριολάτου, Πάνος Παπαδόπουλος

Πρεμιέρα: 15 Νοεμβρίου 2023, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 έως τις 21 Ιανουαρίου

Τα μαγικά βουνά, από τους Elephas tiliensis

Οι Εlephas tiliensis (Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου) παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη σύγχρονη σκηνή το Θέατρο του Βουνού και το έργο του Γιώργου Κοτζιούλα, του ανθρώπου που ίδρυσε στην Ήπειρο τη Λαϊκή Σκηνή με ηθοποιούς τους ίδιους τους αντάρτες και τις αντάρτισσες της VIII μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Τα Μαγικά βουνά μιλούν για την ιστορία του αντάρτικου θεάτρου κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, στο οποίο «θήτευσαν» και πολλοί γνωστοί μετέπειτα ηθοποιοί, εστιάζοντας στη μαγική στιγμή που η ουτοπία πήρε σάρκα και οστά. Το θέατρο αυτό αποτελούσε μια από τις ελάχιστες φορές που άντρες, γυναίκες και παιδιά συμμετείχαν ισότιμα σε ένα κοινωνικό συμβάν. Ζητήματα που αφορούν την εθνική μας ταυτότητα, τη ρευστότητά της και τη δυσκολία μας να έρθουμε σε επαφή με τα τραύματα της σύγχρονης Ιστορίας μας, όπως αυτά της Κατοχής και του Εμφυλίου, ζωντανεύουν μέσα από το έργο του Κοτζιούλα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητά τους έως και σήμερα. Η παράσταση συνδυάζει το θέατρο της τεκμηρίωσης με τη μυθοπλασία, τα παραδοσιακά ηπειρώτικα και τα τραγούδια της εποχής με το λαϊκό θέατρο.

Σκηνοθεσία – Δραματουργία: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Σχεδιασμός φωτισμών: Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Χορογραφία: Σοφία Μαυραγάνη

Επιστημονικός συνεργάτης: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

Βοηθός σκηνοθετών: Μαρία Γκιώνη

Παίζουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Άρης Λάσκος κ.α.

Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια του Κώστα Κοτζιούλα για την ευγενική παραχώρηση των δικαιωμάτων και την αμέριστη βοήθειά τους.

Η παράσταση Τα μαγικά βουνά πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρεμιέρα: 1η Μαρτίου 2024, κάθε Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:15 και Κυριακή 18:30

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κάτω Χώρος

Το δωμάτιο του παιδιού, του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ ι Ζουρνέτ, σκηνοθεσία Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαλέρια Δημητριάδου και Γιώργος Χριστοδούλου.

Το έργο Το δωμάτιο του παιδιού ή αλλιώς Στις 13 τη νύχτα ξεκινάει με μια εικόνα απόλυτης ευτυχίας. Ένα νεαρό ζευγάρι ζει μια υπέροχη ημέρα με τον μικρό τους γιο, που έχει τα γενέθλιά του. Όλα βαίνουν καλώς, μέχρι που το αγόρι βρίσκεται στην άκρη του μπαλκονιού κυνηγώντας το καινούριο του παιχνίδι.

Με μεγάλη μαεστρία, ο Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ ι Ζουρνέτ (1940-2020), ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου καταλανικού θεάτρου με πάνω από 40 θεατρικά έργα στο ενεργητικό του και με πολυάριθμα βραβεία και μεταφράσεις των έργων του σ’ όλο τον κόσμο, δημιουργεί ένα μυστήριο σχετικά με την κατάληξη του συμβάντος. Οι γονείς χρησιμοποιούν δυο εκ διαμέτρου αντίθετους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουν το γεγονός, καταλήγοντας σε μια αναπόφευκτη και επίπονη αντιπαράθεση. Τι έχει συμβεί με το παιδί; Ποιος από τους δύο έχει επίγνωση της αλήθειας; Ένα έργο αβάσταχτα σκληρό, αλλά και τρυφερό, που μιλάει για τα παράλληλα σύμπαντα που αναγνωρίζει ο καθένας ως πραγματικότητα, για την ατέρμονη προσπάθεια των ανθρώπων να επικοινωνήσουν και να συμφωνήσουν στο τι είναι αλήθεια και τι όχι, για την αγάπη του γονιού προς το παιδί και εντέλει για την τραγικότητα της ύπαρξής μας.

Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ, με τον Γιώργο Χριστοδούλου και τη Βαλέρια Δημητριάδου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

*Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών.

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαλέρια Δημητριάδου, Γιώργος Χριστοδούλου

Μουσική: Κρυσταλλία Θεοδώρου

Σκηνικά -Κοστούμια: Ιωάννα Πλέσσα

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθετών: Μαρία Προϊστάκη

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν: Βαλέρια Δημητριάδου, Γιώργος Χριστοδούλου (τα ονόματα των μικρών παιδιών θα ανακοινωθούν σύντομα)

Πρεμιέρα: 20 Οκτωβρίου 2023,κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 19:00, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30

Το Διαβατήριο, του Γουσταύο Οτ, σκηνοθεσία Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Πριν από αρκετά χρόνια ο Βενεζουελάνος συγγραφέας Γουσταύο Οτ (γνωστός για το έργο Η τρυφερή σου μολότοφ) ταξίδεψε στα Βαλκάνια, όπου, όπως λέει ο ίδιος, αισθάνθηκε ότι οι χώρες, οι άνθρωποι και οι γλώσσες έμοιαζαν τόσο, που ξέχασε από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Η εμπειρία του αυτή τον οδήγησε να γράψει τοΔιαβατήριο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ. Ένας άνθρωπος ταξιδεύει και βρίσκεται κατά λάθος σε έναν τόπο που δεν είχε διανοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει. Εκεί συναντιέται με δύο ξεχασμένα όργανα της Τάξης, που προσπαθούν να ακυρώσουν με κάθε κόστος την μέχρι τώρα ταυτότητά του. Η πιθανή γη της επαγγελίας μεταμορφώνεται σε χώρα βασανιστηρίων και ψυχολογικών πειθαναγκασμών.

Οι ήρωες χάνονται ο ένας μέσα στα σύνορα της γλώσσας του άλλου, με αποτέλεσμα η έλλειψη επικοινωνίας να δημιουργεί την αίσθηση ενός ασφυκτικά παράλογου αδιεξόδου. Έργο υπαρξιακό και έντονα πολιτικό, αλλά παράλληλα με πολύ χιούμορ και στοιχεία φάρσας, το οποίο εξερευνά την ανάγκη του ανθρώπου να ξεφύγει από την αλλεπάλληλη καταπίεση. Σκηνοθετεί η πρόσφατη απόφοιτος της σχολής σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου, Ειρήνη Λαμπρινοπούλου.

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Σκηνογράφος, Ενδυματολόιγος: Άρτεμις Φλέσσα

Επιμέλεια κίνησης: Θωμαΐς Σταυριανού

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Μουσική: Ζήσης Μεζίλης

Βοηθός σκηνοθέτης: Αναστάσης Γεωργούλας

Παίζουν:



Ευγένιος: Γιώργος Κατσής

Αξιωματικός: Βαγγέλης Αμπατζής

Στρατιώτης: Διονύσης Πιφέας

Πρεμιέρα: 23 Οκτωβρίου 2023,κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15 έως τις 9 Ιανουαρίου

Ο Τίποτας (μια πονεμένη ιστορία), του Γουίλ Ίνο, σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης

Ο Τίποτας. Είναι (σχεδόν) ένας άνθρωπος. Όπως όλοι. Με ένα παρελθόν. Κι ένα μέλλον (;). Και μια ήσυχη ατάραχη ζωή. Ή τουλάχιστον αυτό θέλει να πιστεύει και να πιστέψουν κι οι άλλοι. Ο Θάνος Τοκάκης συνεχίζει την καλλιτεχνική έρευνα πάνω στην αναζήτηση της ταυτότητας και την έννοια της ευτυχίας. Μετά τη μικρού μήκους ταινία “Tokakis ή What’smy name”, όπου αξιοποιώντας προσωπικά του βιώματα επίσης ασχολήθηκε με αυτοσαρκασμό με το θέμα, σκηνοθετεί και ερμηνεύει έναν σχεδόν μπεκετικό ήρωα, που από σκηνής μιλάει για τον πόνο, τα ραγίσματα και τα τραύματα που κουβαλά. Θέματα για τα οποία δεν θέλει να μιλήσει κανείς, οριακά ούτε ο ίδιος. Βασισμένη στο κείμενο του υποψήφιου για Πούλιτζερ Γουίλ Ίνο, η παράσταση, στα όρια της stand up comedy, γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό, ανατροπές αλλά και πολύ πόνο, αξιοποιεί θραύσματα μιας ιστορίας για να αναρωτηθεί για το πόσο μας ορίζει η ευτυχία και η «υποχρέωση» να την αναζητούμε.

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Θάνος Τοκάκης

Συνεργάτης σκηνοθέτης: Βασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος: Εύα Γουλάκου

Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Βοηθός σκηνοθέτη:Νίκος Ιατρού, Μαργαρίτα Αλεξιάδη

Με τον Θάνο Τοκάκη

Πρεμιέρα: 8 Δεκεμβρίου 2023, κάθε Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00 έως τις 10 Μαρτίου

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Δώμα

Andy,του Δημήτρη Αγιοπετρίτη – Μπογδάνου

Επαγγελματίας ζωγράφος, γλύπτης, φωτογράφος, σκηνοθέτης, μουσικός παραγωγός, εκδότης, και φυσικά επαγγελματίας celebrity, μια ιδιοφυΐα, ένας θρύλος. Ποιος ήταν ο Άντυ Γουόρχολ; Ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος δημιουργεί ένα βιωματικό κολάζ από θραύσματα που αντλήθηκαν μέσα από τα ημερολόγια, τις συνεντεύξεις του και άλλες πηγές με αξιοσημείωτες καταγραφές. Το έργο γράφτηκε το 2010 για το Central Saint Martins του Λονδίνου, όπου και πρωτοανέβηκε. Παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία τη θεατρική περίοδο 2022-23 στο Θέατρο του Νέου Κόσμου.

Κείμενο, Σκηνοθεσία, Σκηνογραφία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης – Μπογδάνος

Εικαστική συνεργάτης-Ενδυματολογία: Λίνα Πηγαδιώτη

Σχεδιασμός φωτισμών: Σοφία Αλεξιάδου

Βοηθός σκηνοθέτη-Σχεδιασμός πολυμέσων: Νάλια Ζήκου

Με τον Μιλτιάδη Φιορέντζη

Στην παράσταση ακούγονται οι ηθοποιοί: Νάλια Ζήκου,Στέλιος Ιακωβίδης,Θάνος Λέκκας,Βασίλης Μαυρογεωργίου,Ιωάννα Νασιοπούλου,Λυδία Τζανουδάκη.

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου 2023, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15 έως τις 28 Νοεμβρίου

Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα, του Ευθύμη Φιλίππου

Σ’ ένα ζαχαροπλαστείο.

Σε απροσδιόριστο χρόνο.

Στην Αθήνα.

Δυο άνθρωποι μονολογούν κουβεντιάζοντας.

Προσπαθούν να επικοινωνήσουν.

Γελάνε, θυμώνουν, λένε ιστορίες κι όταν πιέζονται, παίζουν. Παραμένουν καθισμένοι εκεί, πολλές φορές σκέφτονται να φύγουν πριν έρθουν οι πάστες τους. Ίσως σ’ αυτή τη σκέψη συμφωνήσουν σε κάτι. Θα προλάβουν όμως να αποφασίσουν τι θα κάνουν;

«Πώς θα ήταν, άμα δε φεύγαμε ποτέ από αυτό το ζαχαροπλαστείο;»

Το ζαχαροπλαστείο αυτό είναι ειδικά διαμορφωμένο, για να χωρέσει την όρεξη, τη δημιουργικότητα και την έμπνευση όλων των συντελεστών που συνεργαζόμαστε γι’ αυτή την παράσταση.

Το έργο του γνωστού σεναριογράφου Ευθύμη Φιλίππου:Κάποιος μιλάει μόνος τους κρατώντας ένα ποτήρι γάλα έχει ξεχωρίσει τόσο ως βιβλίο όσο και όλες τις φορές που παρουσιάστηκε στο θέατρο. Η περσινή παράσταση που σκηνοθέτησαν και ερμήνευσαν η Τζωρτζίνα Λιώση και η Νάνσυ Μπούκλη αγαπήθηκε από το κοινό και χαρακτηρίστηκε «δαιμονική» και άψογη, ανεβαίνει ξανά στο Δώμα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου από τις 12 Οκτωβρίου. Μια παράσταση γεμάτη παράλογους διαλόγους και πολύ χιούμορ.

Σκηνοθεσία: Τζωρτζίνα Λιώση, Νάνσυ Μπούκλη

Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Πρωτότυπη μουσική: Ελένη Μπούκλη

Παίζουν: Τζωρτζίνα Λιώση, Νάνσυ Μπούκλη

Διάρκεια: 90’

Πρεμιέρα: 12 Οκτωβρίου2023, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00 έως τις 14 Ιανουαρίου

Το νούμερο 31328, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου

«Το νούμερο 31328» του Ηλία Βενέζη είναι ένα από τα εμβληματικότερα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που αποτυπώνει την πραγματική εμπειρία του συγγραφέα στα τάγματα εργασίας, μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Ο συγγραφέας, ένα νέο αγόρι δεκαοκτώ χρονών τότε, ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι στα βάθη της Τουρκίας, με τα πόδια, χωρίς παπούτσια, χωρίς φαγητό και νερό, με αδιάκοπη, απάνθρωπη δουλειά και εκμετάλλευση, ανάμεσα σε ανθρώπους που πεθαίνουν από τις κακουχίες και την εξάντληση. Ένα ταξίδι επιβίωσης από την ελευθερία στη σκλαβιά, αλλά και αντίστροφα, από τον θάνατο στη ζωή, που ξεκίνησε το 1922 και σήμερα, 101 χρόνια αργότερα, είναι ταυτόχρονα ιστορικό και επίκαιρο. Η σκηνοθετική προσέγγιση του Βασίλη Μαυρογεωργίου μας μεταφέρει στον απέραντο τόπο αυτού του ταξιδιού και φέρνει στην επιφάνεια τα βαθύτερα νοήματα του έργου: τη μετάβαση του ήρωα από την αθωότητα στη βαθιά συνειδητοποίηση της ανθρώπινης φύσης, που τον βοηθά να κατανοήσει ότι ούτε η καλοσύνη ούτε η σκληρότητα έχουν εθνικότητα, να βρίσκει χαρά σε ένα κομμάτι ψωμί, ένα χαμόγελο, ένα καθαρό σεντόνι, και να αναγνωρίσει την ελευθερία ως το ουσιαστικότερο αγαθό. Το Νούμερο είναι μια αντιπολεμική αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο πάνω στο χρονικό ενός σπάνιου συλλογικού πόνου, που συνδέεται με άμεσο τρόπο με την εποχή μας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Μια ιστορία που αξίζει να ξαναειπωθεί, να ζωντανέψει, να αγγίξει, να ταράξει και να συγκινήσει. Να μην ξεχαστεί.

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Μουσική: Γιώργος Φουντούκος

Σκηνικά: Θάλεια Μέλισσα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κίνηση: Πάρης Μαντόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθός σκηνοθέτη: Καλή Βοϊκλή

Παίζουν: Αριάδνη Καβαλιέρου, Ρηνιώ Κυριαζή, Μιχάλης Πανάδης, Σωτήρης Τσακομίδης

Η παράσταση Το νούμερο31328 3πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρεμιέρα: 11 Δεκεμβρίου 2023, κάθε Δευτέρα και Τρίτη 21:15 έως τις 6 Φεβρουαρίου

Α.Κ.Α. (AlsoKnownAs) του Ντάνιελ Μέγιερ, σκηνοθεσία Μαριτίνα Πάσσαρη

Ο Ντάνιελ Μέγιερ πρωτοεμφανίστηκε στην ισπανική σκηνή το 2018 με το έργο Α.Κ.Α. (Also Known As), έναν εκρηκτικό μονόλογο ενός έφηβου, του Κάρλος, που ψάχνει τον εαυτό του. Υιοθετημένος γιος αγνώστου προέλευσης, που δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την ταυτότητά του, που η ζωή του ήταν γεμάτη μουσική και φίλους και παιχνίδι, έως ότου γνωρίζει στο διαδίκτυο και ερωτεύεται την Κλαούντια, για να προσγειωθεί απότομα στην κόλαση του κοινωνικού ρατσισμού. Το Α.Κ.Α. δεν είναι μόνο ένα έργο για τη γενιά του WhatsApp και του χιπ χοπ. Πίσω από τη σύγχρονη γλώσσα του, μια θεματική που θυμίζει «Ρωμαίο και Ιουλιέτα» εξελίσσεται σε ένα μοντέρνο, κοινωνικό και υπαρξιακό δράμα. Το έργο και η παράσταση κατέκτησαν την ισπανική σκηνή κερδίζοντας πλήθος βραβεία, μεταξύ άλλων του καλύτερου έργου, καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, καλύτερου ηθοποιού κ.α.(Βραβεία Θεάτρου της Βαρκελώνης, Βραβεία κοινού, Βραβεία Max, Βραβείο κοινού MIT RIBADAVIA και Βραβείο κοινού Teatre del Mar, Μαγιόρκα). Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Μαριτίνας Πάσσαρη. Τον νεαρό Κάρλος ερμηνεύει ο Μιχάλης Πανάδης.

Μετάφραση:Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία:Μαριτίνα Πάσσαρη

Σκηνικά – Κοστούμια–Σχεδιασμός φωτισμών:Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Παίζει ο Μιχάλης Πανάδης

Πρεμιέρα: 12 Φεβρουαρίου 2024, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15 έως τις 30 Απριλίου

Παιδική παράσταση

Τα κλειδιά – για μια δυνατή ζωή, με την Νάντια Κοντογεώργη

Στην πρωτότυπη αυτή παράσταση, η Νάντια Κοντογεώργη συνδυάζει για πρώτη φορά το μουσικό θέατρο με την ψυχοθεραπευτική αφήγηση, ερμηνεύοντας ιστορίες για παιδιά και ενήλικες από το γνωστό και πολυμεταφρασμένο βιβλίο θεραπευτικών ιστοριών της Αμερικανίδας ψυχολόγου Nancy Davis PhD, Therapeutic Stories that Teach and Heal. Από την Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, η αγαπημένη ηθοποιός με τη ζωντανή σύμπραξη του διακεκριμένου τσελίστα Αλέξανδρου Μποτίνη, απευθύνεται σε εμάς, τα παιδιά μας και το «εσωτερικό μας παιδί» φανερώνοντας μέσα από τη μουσικοθεατρική αυτή εμπειρία τα κλειδιά για μια συνειδητή ζωή όπου όλα είναι δυνατά!

Ιδέα -Eρμηνεία : Νάντια Κοντογεώργη

Μουσική επιμέλεια και ερμηνεία: Αλέξανδρος Μποτίνης, τσέλο

Σκηνοθεσία: Στέφανος Δρουσιώτης – Νάντια Κοντογεώργη

Μετάφραση- Δραματουργική επεξεργασία- Επιστημονική επιμέλεια : Βάλια Καράγιωργα, MD

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαίρη Τσαγκάρη

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Συγγραφέας πρωτότυπου κειμένου “The rapeutic Stories thatTeach and Heal”: Nancy Davis, Ph.D.

Πρεμιέρα: 14 Οκτωβρίου 2023, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00