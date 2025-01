Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε σήμερα (23/1) τις υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Όσκαρ.

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τις 17 Ιανουαρίου. Αλλά αφού οι πυρκαγιές στις 7 Ιανουαρίου άρχισαν να σαρώνουν το Pacific Palisades, την Altadena και άλλες περιοχές γύρω από το Λος Άντζελες, αφήνοντας πίσω τους τεράστιες καταστροφές, η Ακαδημία παρέτεινε το παράθυρο ψηφοφορίας και ανέβαλε δύο φορές την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

Με τόσους πολλούς στην κινηματογραφική βιομηχανία να ταλανίζονται από τις πυρκαγιές, ορισμένοι κάλεσαν την Ακαδημία να ακυρώσει εντελώς τα Όσκαρ. Οι ηγέτες της Ακαδημίας υποστήριξαν ότι η τελετή της 2ας Μαρτίου πρέπει να πραγματοποιηθεί, για τον οικονομικό αντίκτυπό τους στο Λος Άντζελες και ως σύμβολο ανθεκτικότητας της βιομηχανίας. Οι διοργανωτές έχουν ορκιστεί ότι τα φετινά βραβεία «θα γιορτάσουν το έργο που μας ενώνει ως παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα και θα αναγνωρίσουν εκείνους που πολέμησαν τόσο γενναία ενάντια στις πυρκαγιές».

Η φετινή μεγάλη τελετή της απονομής των βραβείων Όσκαρ, θα πραγματοποιηθεί με οικοδεσπότη τον κωμικό, Κόναν Ο’ Μπράιαν.

Μία ηχηρή επιστροφή κινηματογραφικά, είναι εκείνη της Ντέμι Μουρ, για την ηχηρή ερμηνεία της στο «Substance», όπου ανταλλάσσει το σώμα της με μια νεότερη για να πετύχει την πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού της.

«Brutalist» και «Emilia Pérez» είναι δύο από τα δυνατά χαρτιά της φετινής απονομής, έχοντας ξεχωρίσει ήδη από τις διακρίσεις που έλαβαν νωρίτερα, στις Χρυσές Σφαίρες.

Ομοίως, οι ταινίες «Conclave» και «Anora» απέσπασαν, αν και δίχασαν, θερμές κριτικές και σχόλια θεατών. Απέναντί τους, βρίσκονται blockbusters όπως το «Wicked» και το «Dune: Part Two», «Conclave», «A Complete Unknown» και «Anora».

Ο Σεμπάστιαν Σταν ήρθε δύο φορές στο προσκήνιο φέτος, με το «Apprentice» και τον ρόλο του ως Ντόναλντ Τραμπ σε νεαρή ηλικία και με το «A Different Man». Άλλα ονόματα για το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού που ακούστηκαν, είναι αυτά του Άντριεν Μπρόντι «The Brutalist» και ο Τίμοθι Σαλαμέ, για τον ρόλο του ως Μπομπ Ντίλαν στο «A Complete Unknown».

Οι λίστες των υποψηφιοτήτων

Best picture – Καλύτερη ταινία

1. Anora

2. The Brutalist

3. A Complete Unknown

4. Conclave

5. Dune: Part Two

6. Emilia Pérez

7. I’m Still Here

8. Nickel Boys

9. The Substance

10. Wicked

Best actor in a leading role – Α’ Ανδρικός ρόλος

Άντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A complete unknown)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Best actress in a leading role – Α’ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Φερνάντα Τόρες (I’m still here)

Best actor in a supporting role – Β’ Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Γιούρα Μπορίσοβ (Anora)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Έντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Best actress in a supporting role – Β’ Γυναικείος ρόλος

Μόνικα Μπαρμπάρο (A complete unknown)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζοούνς (The Brutalist)

Ισαμπέλα Ροζελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Best director – Σκηνοθέτης

Σον Μπέικερ (Wicked)

Μπρέιντι Κορμπέ (The Brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A complete unknown)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The substance)

Best cinematography – Φωτογραφία

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Best international feature film – Διεθνής ταινία

Best adapted screenplay – Διασκευασμένο σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Best original screenplay Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Best live action short film – Ταινία Μικρού Μήκους

Anuja

A Lien

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Best animated short film – Ταινία animation μικρού μήκους

Best animated feature film – Καλύτερο animation μεγάλου μήκους

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Best documentary short – Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Best documentary feature film – Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Best original song – Πρωτότυπο Τραγούδι

El Mal from Emilia Pérez

Like A Bird from Sing Sing

The Journey from The Six Triple Eight

Mi Camino from Emilia Pérez

Never Too Late from Elton John: Never Too Late

Best original score – Πρωτότυπη Μουσική

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Best makeup and hairstyling – Καλύτερο Μακιγιάζ και Κομμώσεις

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Best costume design – Καλύτερα Κοστούμια

A Complete Unknown (Arianne Phillips)

Conclave (Lisy Christl)

Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)

Nosferatu (Linda Muir)

Wicked (Paul Tazewell)

Best editing – Μοντάζ

Best sound – Ηχητικά Εφέ

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Best production design – Σχεδιασμός Παραγωγής

Best visual effects – Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked