Η εικαστικός Ιωάννα Πανταζοπούλου είναι εφέτος η καλλιτέχνις του προγράμματος The Artist on The Composer, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στις 22, 23, 24 Σεπτεμβρίου.

Η εγκατάσταση της Ι. Πανταζοπούλου με τίτλο A Summer Evening είναι η τρίτη ανάθεση του πρωτοποριακού προγράμματος που αναπτύχθηκε από τον πολιτιστικό οργανισμό ΝΕΟΝ και την Εθνική Λυρική Σκηνή το 2019, με σκοπό να διερευνήσει τη σχέση των εικαστικών τεχνών με την κλασική μουσική και την όπερα. Εγκαινιάστηκε με τη μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση του Νίκου Ναυρίδη «Noli me tangere» («Μη μου άπτου») υπό τους ήχους Μάλερ και Κούρταγκ. Το 2022 η δεύτερη ανάθεση ήταν στον Γιώργο Λάνθιμο με την ταινία «Βληχή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την εμβυθιστική εγκατάσταση της Ιωάννας Πανταζοπούλου, όπου εικαστικά και μουσική προσκαλούν το κοινό να ανακαλύψει έναν μαγικό, παραμυθένιο κόσμο, επιμελούνται ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης και η διευθύντρια του ΝΕΟΝ Ελίνα Κουντούρη.

Το «A Summer Evening» είναι μια εγκατάσταση από 135 γλυπτά που εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται σε μια σχολαστικά χορογραφημένη σκηνική αλληλουχία, με τη ζωντανή εκτέλεση του 36 λεπτών έργου του σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη George Crumb Music for a Summer Evening (Makrokosmos III), από τους Νίκο Κυριόσογλου, Στέφανο Θωμόπουλο (πιάνο) και τους Καζούγιο Τσουνεχίρο, Κώστα Αργυρόπουλο (κρουστά), σε δύο ενισχυμένα πιάνα και κρουστά.

Το έργο« χορογραφείται προοδευτικά, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μουσική, και αποκαλύπτεται ένα παιγνιώδες και ταυτόχρονα δυστοπικό περιβάλλον» αναφέρουν οι επιμελητές. Ένα τροπικό νησί βγαλμένο από τις παιδικές αναμνήσεις της Πανταζοπούλου από τις επισκέψεις στον πατέρα της στις Σεϋχέλλες, όπου διετέλεσε γενικός πρόξενος της Ελλάδας. Ένα φυσικό τοπίο σαν σε παιδικό όνειρο, μεταξύ του κόσμου που ξέρουμε και μιας αβέβαιης απειλής. Ένας τόπος που απειλείται από την υπερεκμετάλλευση αλλά προστατεύεται από τελετουργίες, μύθους, φαντασία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Ιωάννα Πανταζοπούλου ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Δημιουργεί γλυπτικά μνημεία και εμβυθιστικές εγκαταστάσεις που επιδιώκουν να διαταράξουν και να αμφισβητήσουν τη συνήθη προσέγγιση των χώρων και των αντικειμένων. Τα έργα της ανατρέπουν την έννοια της εμπειρίας και της συμμετοχής, επιχειρούν -μέσα από απροσδόκητες συγκρούσεις- να δημιουργήσουν νέες συνδέσεις ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, σ’ αυτό που έχει χαθεί και ανακτηθεί. Έργα της περιλαμβάνονται στις μόνιμες συλλογές των: Solomon R. Guggenheim και MCA Chicago, Fidelity Investments Corporate Art Collection.

Ο George Crumb (1929-2022) είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της avant-garde σύγχρονης μουσικής του 20ου αιώνα. Έχοντας αναπτύξει μια πολύ προσωπική μουσική γλώσσα, το έργο του τιμήθηκε μεταξύ άλλων με βραβείο Πούλιτζερ για τη μουσική (1968) και με βραβείο Grammy (2001), ενώ βρίσκεται στο ρεπερτόριο σημαντικών μουσικών συνόλων και οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

Το έργο «Μακρόκοσμος», το οποίο αποτελείται από τέσσερις κύκλους με κομμάτια για πιάνο, είναι μια αναφορά στον Μικρόκοσμο του Μπέλα Μπάρτοκ. Ο τρίτος κύκλος με τίτλο« Μουσική για ένα καλοκαιρινό σούρουπο» εκτός από ενισχυμένο πιάνο, προβλέπει επίσης κρουστά.

Η παραγωγή, από πλευράς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας.O NEON χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον ιδρυτή του Δημήτρη Δασκαλόπουλο.