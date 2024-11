H Adele Laurie Blue Adkins, όπως είναι ολόκληρο το όνομα της ταλαντούχας τραγουδίστριας από το Tottenham της Μεγάλης Βρετανίας, ετοιμάζεται ν’ αποχαιρετήσει το κοινό της για ένα μεγάλο διάστημα.

Έπειτα από δύο χρόνια που καταχειροκροτήθηκε στη σκηνή του Colosseum at Caesars Palace με το εμβληματικό show «Weekends With Adele» και ενώ οι εμφανίσεις της δεν ήταν απλώς συναυλίες, αλλά εμπειρίες γεμάτες συναίσθημα και προσωπικές εξομολογήσεις, δηλώνει πως η ψυχή και το σώμα της ζητούν επιτέλους ανάπαυση.

«Το να τραγουδάς τέσσερις ώρες το Σαββατοκύριακο εντελώς ζωντανά είναι πολύ. Και συνομιλώ πολύ, και είμαι πολύ, πολύ ευαίσθητη και συναισθηματική. Είμαι ταλαιπωρημένη μετά από αυτές τις συναυλίες. Και παίρνω κάθε άτομο σε αυτό το δωμάτιο στην ψυχή μου, σας παίρνω μαζί μου στο σπίτι» είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Αστειεύτηκε πως, έπειτα από κάθε εμφάνιση, μοιάζει με τη γυναίκα που ταΐζει περιστέρια στο «Home Alone 2», περιγράφοντας την «κουρελιασμένη» εικόνα της όταν επιστρέφει σπίτι ξημερώματα.

Adele reveals she’s ‘run out of gas’ emotionally and physically after two-year Las Vegas residency left her ‘battered’ – as star prepares to finally conclude epic stint at Caesars Palace https://t.co/SaaIeDa0F6

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 23, 2024