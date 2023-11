Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε συναυλία στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν μέλη του ροκ συγκροτήματος «The Brian Jonestown Massacre» τσακώθηκαν πάνω στη σκηνή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ακυρώσουν το υπόλοιπο της περιοδείας τους.

Η αιτία φαίνεται πως ήταν ο frontman Άντον Νιούκομπ, ο οποίος έδιωξε τον κιθαρίστα Ράιαν Βαν Κριντ από το συγκρότημα, απαιτώντας του να «κόψει» το μικρόφωνό του και να «πάρει τον πο***», εκτός σκηνής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Κόψε το μικρόφωνο αυτού του άντρα, άσε κάτω την κιθάρα μου, το πάρτι τελείωσε, καπετάνιε», φώναξε ο Νιούκομπ στον τότε κιθαρίστα του σε ένα βίντεο που κατέγραψαν θαυμαστές και στη συνέχεια, το μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν έχει άλλη μουσική μέχρι να φύγεις από εδώ. Στην πραγματικότητα δεν σε χρειαζόμαστε. Πήγαινε. Άσε την κιθάρα μου στη σκηνή και σκέψου τι συμβαίνει. Αποσυνδέσου», του είπε.

Ο Βαν Κριντ του είπε να σκεφτεί καλύτερα τα όσα του λέει, γιατί «αν πάρει την απόφαση να φύγει, θα είναι για πάντα», επισημαίνοντάς του έτσι, την σοβαρότητα της κατάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εκνευρισμένος με τα όσα συνέβαιναν επί σκηνής, ο Βαν Κριντ αποχώρησε, αφού χτύπησε τον οργισμένο τραγουδιστή, καθώς έφευγε από τη σκηνή. Τότε, πήρε στα χέρια του την κιθάρα του και την έστρεψε προς το πρόσωπό του. Στη συνέχεια, ο κιθαρίστας κυνήγησε τον τραγουδιστή, σε όλη τη σκηνή, όμως εκείνος κατάφερε να ξεφύγει.

The Brian Jonestown Massacre show in Melbourne descended into an onstage brawl last night. The band have cancelled the remaining tour dates.

pic.twitter.com/XUQIJGgs1j

— Far Out Magazine (@FarOutMag) November 22, 2023

Διαμαρτυρήθηκαν οι θαυμαστές

Άλλα μέλη του συγκροτήματος, το συνεργείο και η ασφάλεια έσπευσαν να διαλύσουν τον καβγά. Εν τέλει, ο κιθαρίστας έφυγε, ενώ ο τραγουδιστής συνέχισε να ουρλιάζει σε όσους βρίσκονταν τριγύρω. Ως ένδειξη απογοήτευσης, οι θαυμαστές τους ξεκίνησαν να πετούν μπουκάλια στη σκηνή.

Όπως είπε στη συνέχεια, ο τραγουδιστής για να δικαιολογήσει την κατάσταση, ο ίδιος δεν ήθελε να εμφανιστεί στη σκηνή απόψε, όμως κάποιος τον ανάγκασε, κρατώντας του ένα μαχαίρι κάτω από τον λαιμό του.

Ωστόσο, είπε πως δεν θέλει να αναφέρει παραπάνω, γιατί οι μνήμες τον κάνουν ακόμα «κουρασμένο και συναισθηματικό».

Από την άλλη, το κοινό του έχει άλλη άποψη, αφού σε σχόλια που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα social media, λένε πως ο σταρ ήταν εκνευρισμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας, ενώ τους μιλούσε προσβλητικά.

Ως αποτέλεσμα του καβγά της Τρίτης, το συγκρότημα ακύρωσε τις υπόλοιπες εμφανίσεις του στην Αυστραλία, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του. Τα μέλη επικαλέστηκαν ιατρικούς λόγους.