Πορτρέτο του Βρετανού μαθηματικού Άλαν Τούρινγκ το οποίο φιλοτέχνησε η Ai-Da, ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, θα γίνει το πρώτο που θα βγει στο σφυρί, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s τον Νοέμβριο.

Το πορτρέτο του Άλαν Τούρινγκ, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης πληροφορικής, ξεχωρίζει μεταξύ των αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν στο διάστημα από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου. Ο πίνακας ονομάζεται «A.I. God» και εκτιμάται πως θα πωληθεί έναντι ποσού 100.000-150.000 στερλινών (120.000-180.000 ευρώ).

Αυτό το εξαιρετικά ρεαλιστικό ρομπότ είναι ένα από τα πιο προηγμένα στον κόσμο. Έχει βιονικά χέρια και τα χαρακτηριστικά του προσώπου, σε συνδυασμό με την περούκα, το κάνουν να μοιάζει με γυναίκα.

Δημιουργήθηκε το 2019 από μια ομάδα με επικεφαλής τον Έινταν Μέλερ, ιδιοκτήτη γκαλερί και ιδρυτή του Ai-Da Robot Studio, σε συνεργασία με ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Μπέρμιγχαμ. Το όνομα Ai-Da είναι εμπνευσμένο από την Έιντα Λαβλέις, η οποία θεωρείται η πρώτη προγραμματίστρια υπολογιστών στην ιστορία.

Το ρομπότ, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει πίνακες ή γλυπτά, έχει κάμερες στα μάτια του και βιονικά χέρια, κινείται και εκφράζεται αυτόνομα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

«Μέσα από τα έργα μου για τον Άλαν Τούρινγκ, μνημονεύω τα επιτεύγματά του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης», δηλώνει το ρομπότ Ai-Da.

Έργα τέχνης της Ai-Da έχουν ήδη εκτεθεί στη Μπιενάλε της Βενετίας, στο Design Museum του Λονδίνου, στις πυραμίδες της Γκίζας και στην έδρα του ΟΗΕ. Το ανθρωποειδές ρομπότ έχει εκφωνήσει επίσης ομιλία στη Βουλή των Λόρδων το 2022.

Portrait by humanoid robot Ai-Da to sell at auction in art world first

— AFP News Agency (@AFP) October 16, 2024