Η δημοσίευση του πρώτου μυθιστορήματος της πρωταγωνίστριας της σειράς «Stranger Things» Μϊλι Μπόμπι Μπράουν έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τα έργα διασήμων που έχουν γραφτεί από σκιώδεις συγγραφείς.

Το βιβλίο «Nineteen Steps» της Μίλι Μπόμπι Μπράουν εμπνευσμένο από την εμπειρία της γιαγιάς της, ηθοποιού από την καταστροφή του υπόγειου σταθμού του Μπέθναλ Γκριν το 1943, γράφτηκε από την «αφανή συγγραφέα» Κάθλιν ΜακΓκερλ και κυκλοφόρησε την Τρίτη.

Στο εξώφυλλο του βιβλίου εμφανίζεται μόνο το όνομα της Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Με απαντήσεις τους σε ένα διαγραμμένο tweet του βιβλιοπωλείου Waterstones για την προώθηση του βιβλίου, πολλοί χρήστες του Χ επέκριναν την Μπράουν.

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι» έγραψε ένας. «Τα μυθιστορήματα διάσημων γραμμένα από σκιώδεις συγγραφείς έχουν καταστρέψει την παιδική λογοτεχνία και τώρα κάνουν το ίδιο πράγμα στη μυθοπλασία για ενήλικες» ανέφερε άλλος.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ήταν παρούσα σε εκδήλωση με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου στο Λονδίνο και δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται μαζί με την ΜακΓκερλ, με λεζάντα: «Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα!».

Ο συγγραφέας Τόνι Κεντ είναι μεταξύ των επικριτών και διατύπωσε τις θέσεις του σε σχόλιο στην ανάρτηση του Waterstones: «Περισσότερο από παράξενο. Ελάτε στο κατάστημά μας, γνωρίστε ένα διάσημο κορίτσι από την τηλεόραση, αγοράστε ένα βιβλίο που δεν έγραψε και θα το υπογράψει για εσάς».

