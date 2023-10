Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν εντυπωσιακή καθώς εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας της στο Λος Άντζελες. Φορώντας δημιουργία σε μπλε απόχρωση του διάσημου οίκου Oscar De La Renta και διαμαντένια κοσμήματα πόζαρε στο κόκκινο χαλί του «Grove’s AMC theater» μαζί με τον σκηνοθέτη Σαμ Γουρέντς (Sam Wrench) τα μέλη του συγκροτήματος και τους χορευτές.

Σύμφωνα με το «Τhe Hollywood Reporter έφτασε νωρίς και αφιέρωσε χρόνο στους εκατοντάδες θαυμαστές της που την περίμεναν έξω από το εμπορικό κέντρο, το οποίο παρέμεινε κλειστό για 24 ώρες πριν από την πρεμιέρα. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Σιμού Λιού (Simu Liu), ‘Ανταμ Σάντλερ (Adam Sandler), Ρέιτσελ Ζέγκλερ (Rachel Zegler), ‘Ανταμ Φόγκελσον (Adam Fogelson) και Μάρεν Μορίς (Maren Morris).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Θα διαπιστώσετε ότι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές σε αυτή την ταινία και αυτό ήταν που την έκανε μαγική, αυτό ήταν που την έκανε να διαφέρει από οτιδήποτε άλλο έχω κάνει στη ζωή μου» είπε η Σουίφτ προλογίζοντας την ταινία υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχει νιώσει ποτέ έτσι ξανά».

Λίγο πριν από την πρεμιέρα η σταρ αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα υπάρξουν επιπλέον προβολές της πολυαναμενόμενης ταινίας στη Βόρεια Αμερική «λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης» ενώ αναμένεται η προβολή της σε 90 χώρες παγκοσμίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Κοίτα τι πραγματικά με έκανες να κάνω» έγραψε η τραγουδίστρια στο προσωπικό της λογαριασμό στο Χ πρώην Twitter ενώ περιέγραψε την περιοδεία της «μια περιπέτεια στην οποία συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Μπαίνω στο αυτοκίνητο τώρα».

Σημειώνεται ότι μετά από ένα διάλειμμα δύο μηνών η Σουίφτ ολοκληρώνει την περιοδεία της για το 2023 τον Νοέμβριο με συναυλίες στις Αργεντινή και τη Βραζιλία.

.@taylorswift13 shows off her dress at the world premiere of #TSTheErasTourFilm pic.twitter.com/Sbp9EmrgBY

— The Hollywood Reporter (@THR) October 12, 2023