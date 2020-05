Άγαλμα του Λιτλ Ρίτσαρντ θα ανεγερθεί έξω από την κατοικία των παιδικών του χρόνων

Άγαλμα του πρωτοπόρου του ροκ εν ρολ, Λιτλ Ρίτσαρντ θα ανεγερθεί έξω από το σπίτι, στο οποίο πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο θρυλικός μουσικός, στην πόλη Μέικον της αμερικανικής πολιτείας Τζόρτζια.

Ο μουσικός, πέθανε νωρίτερα αυτόν τον μήνα έπειτα από μάχη με τον καρκίνο των οστών. Ήταν 87 ετών.

Ταμείο που ιδρύθηκε από την οργάνωση Φίλοι της Κατοικίας του Λιτλ Ρίτσαρντ ( Friends of the Little Richard House) και το Κοινοτικό Ίδρυμα της κεντρικής Τζόρτζια θα καταβάλει το χρηματικό ποσό για την ανέγερση του αγάλματος καθώς και για ένα αντίγραφο του αστεριού του τραγουδιστή στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, σύμφωνα με το USA Today.

Το Ταμείο θα στηρίξει επίσης οργανισμούς που παρέχουν μουσική εκπαίδευση σε μαθητές χαμηλού και μέτριου εισοδήματος σε όλη την κομητεία Μπιμπ και την κεντρική Τζόρτζια.

Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία ελπίζουν το άγαλμα να έχει τοποθετηθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου, ημέρα γενεθλίων του εκλιπόντος μουσικού.

«Η συμβολή του Λιτλ Ρίτσαρντ στη μουσική στο σύνολό της, σε όλα τα είδη μουσικής, ήταν μεγαλειώδης και πολύ σημαντική για την καριέρα πολλών ανθρώπων» σχολίασε ο Άντονι Γουίλιαμς μέλος του διοικητικού συμβουλίου των Φίλων της Κατοικίας του Λιτλ Ρίτσαρντ.

Ο Ρίτσαρντ Γουέιν Πένιμαν όπως ήταν το πραγματικό του όνομα κηδεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Oakwood, στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, όπου σπούδασε Θεολογία.

Ο Λιτλ Ρίτσαρντ άνοιξε τον δρόμο για πολλούς καλλιτέχνες από τον Τζέιμς Μπράουν έως τον Μάικλ Τζάκσον και ήταν στην πρώτη τάξη των δέκα καλλιτεχνών που εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1986 μαζί με τους Έλβις Πρίσλεϊ, Τσακ Μπέρι και Fats Domino.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ