«An Afrofuturist Period Room» στο Met της Νέας Υόρκης

Στα μουσεία, τα δωμάτια που ανακαλούν στη μνήμη συγκεκριμένη ιστορική εποχή είναι φανταστικές κατασκευές που συνήθως εξυμνούν τη λεία της αριστοκρατίας· στα αμερικανικά μουσεία, της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Η προσέγγιση του Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης είναι διαφορετική: το «Before Yesterday We Could Fly: An Afrofuturist Period Room», που πλέον είναι ανοικτό στο κοινό, ανακαλεί στη μνήμη το Seneca Village, μια ανθηρή κοινότητα κυρίως Μαύρων ιδιοκτητών ακινήτων και ενοικιαστών στη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα (δεν απείχε πολύ από το Met, ευρισκόμενο εκεί που σήμερα είναι η δυτική περίμετρος του Central Park).

Για τη δημιουργία του δωματίου, το Met συνεργάστηκε με τη βραβευμένη με Όσκαρ σχεδιάστρια παραγωγής Hannah Bleacher - στο ενεργητικό της, η ταινία «Black Panther» - και την Dr. Michelle Commander, αναπληρώτρια διευθύντρια και επιμελήτρια στο Schomburg Center for Research in Black Culture της New York Public Library. Πηγή έμπνευσης για την επωνυμία του δωματίου - «Before Yesterday We Could Fly» - ήταν το παιδικό βιβλίο του 1985 της Victoria Hamilton στο οποίο η συγγραφέας αφηγείται εκ νέου την ιστορία του Ιπτάμενου Αφρικανού· η αφήγηση της Hamilton είναι ένας ύμνος στη φαντασία και δημιουργικότητα των υποδουλωμένων.

Τα έργα τέχνης που εκτίθενται στο δωμάτιο είχαν ως πηγή έμπνευσης το Seneca Village, αλλά εκτίθενται και αντικείμενα που ήταν σε κυκλοφορία την εποχή της άφιξης των Αφρικανών σε αυτόν τον τόπο· ένα υάλινο βάζο του 16ου αιώνα από τη Βενετία και μαντεμένια σκεύη μαγειρικής του 19ου αιώνα - όλα από τη συλλογή του Metropolitan Museum - γειτονεύουν με έργα τα οποία παραγγέλθηκαν προσφάτως σε σύγχρονους καλλιτέχνες από τη Νότια Αφρική μέχρι το New Jersey ( https://www.instagram.com/p/CVvfpVeFWhY/ ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ