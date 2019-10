Διίστανται οι απόψεις για το «δώρο» του Τζεφ Κουνς στην πόλη του Παρισιού

Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του «δώρου» του γλύπτη Τζεφ Κουνς (Jeff Koons) στην πόλη του Παρισιού, ενός γλυπτού στην ανάμνηση των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων του Νοεμβρίου του 2015 που άφησαν πίσω τους 131 νεκρούς. Η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό τουίταρε ότι το μνημιακών διαστάσεων γλυπτό ενός χεριού που κρατά ένα μπουκέτο τουλίπες είναι σύμβολο ελευθερίας και φιλίας. Έγραψε ότι ο ρόλος της τέχνης είναι «εκπλήσσει, να συγκινεί, αλλά και να ταρακουνά και να κάνει τον κόσμο να σκέφτεται». Δεν συμφωνούν, όμως, όλοι.



Τα αποκαλυπτήρια του ύψους 12,5 μέτρων γλυπτού (από μπρούντζο, ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο) έγιναν στις 4 Οκτωβρίου, στους κήπους των Ηλυσίων Πεδίων, ανάμεσα στο μουσείο Petit Palais και την Place de la Concorde, σε μικρή απόσταση από την αμερικανική πρεσβεία. Ακούει στο όνομα «Bouquet of Tulips» και ο δημιουργός του, ο Τζεφ Κουνς επανέλαβε ότι το γλυπτό είναι «ένα σύμβολο ανάμνησης, αισιοδοξίας και “ίασης”», προσθέτοντας ότι εμπνεύστηκε από τη λιθογραφία του 1958 του Πάμπλο Πικάσο «Bouquet of Peace».



Οι αντιδράσεις, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει από το 2016 όταν ανακοινώθηκε η πρόθεση για τη δημιουργία του έργου. Κάποιες αφορούσαν την αρχική επιλογή για το σημείο τοποθέτησής του. Άλλες είχαν να κάνουν με τη χρηματοδότηση του έργου, υποστηρίζοντας ότι ο καλλιτέχνης δώριζε μόνον την ιδέα, αφήνοντας την οικονομική φροντίδα της υλοποίησης και εγκατάστασης στους Γάλλους φορολογουμένους. Τελικώς, συγκεντρώθηκαν αρκετές δωρεές από ιδιώτες για τη χρηματοδότηση του πρότζεκτ και όταν υπερέβησαν τον προϋπολογισμό κατά 1 εκατομμύριο δολάρια, ο ίδιος ο Κουνς ανέλαβε το επιπλέον κόστος. Υποσχέθηκε, μάλιστα, ότι θα κάνει δωρεά στις οικογένειες των θυμάτων το 80% του ποσού που θα συγκεντρωθεί από τα πνευματικά δικαιώματα προϊόντων τα οποία θα προκύψουν από το έργο ενώ το υπόλοιπο 20% θα χρηματοδοτεί μελλοντικές εργασίες συντήρησης του γλυπτού. Παρ' όλα αυτά, μία ένωση συγγενών των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων, η «Life For Paris» είναι δυσαρεστημένη, δηλώνοντας στη «Les Jours» ότι «σοκαρίστηκαν» μαθαίνοντας πως το έργο χρηματοδοτήθηκε από δωρεές που εκπίπτουν φόρου και, κατά συνέπεια, θα επιβαρύνουν τους Γάλλους φορολογουμένους. Παράλληλα, μια ομάδα από 24 εξέχοντες Γάλλους καλλιτέχνες και διευθυντές μουσείων έχουν δημοσιεύσει από τον περασμένο Ιανουάριο ανοιχτή επιστολή, χαρακτηρίζοντας το πρότζεκτ «οπορτουνίστικο, ακόμη και κυνικό».

