Αίγυπτος: Τα ερείπια μιας ολόκληρης ρωμαϊκής πόλης εντοπίστηκαν στο Λούξορ

Τα ερείπια «μιας ολόκληρης ρωμαϊκής πόλης» που χρονολογούνται από τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν ανακαλύφθηκαν στο Λούξορ, στις θρυλικές Θήβες των φαραώ στη νότια Αίγυπτο.

Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο Αρχαιοτήτων, για μια ολόκληρη πόλη του 2ου-3ου αιώνα, που ανακαλύφθηκε στην ανατολική όχθη του Νείλου, πολύ κοντά στον Ναό του Λούξορ, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτίως του Καΐρου.

Σε αυτήν την «προέκταση των αρχαίων Θηβών», έχουν ήδη έρθει στο φως εργαστήρια μεταλλουργών, με πολλά εργαλεία και ρωμαϊκά νομίσματα, μπρούτζινα και χάλκινα, όπως εξήγησε ο Μοστάφα Ουαζίρι, ο επικεφαλής του υπουργείου. «Και οι ανασκαφές συνεχίζονται», τόνισε.

Το 2021 μια ομάδα Αιγύπτιων αρχαιολόγων ανακάλυψε «τη μεγαλύτερη αρχαία πόλη στην Αίγυπτο», ηλικίας άνω των 3.000 ετών, στη δυτική όχθη του Λούξορ, όπου βρίσκονται οι περίφημες Κοιλάδες των Βασιλέων και των Βασιλισσών.

Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πολλές σημαντικές ανακαλύψεις στην Αίγυπτο, κυρίως στη νεκρόπολη της Σακάρα αλλά και στο Λούξορ όπου βρέθηκε ο τάφος μιας βασιλικής συζύγου της 18ης Δυναστείας (1550-1295 π.Χ.), φαραώ της οποίας ήταν μεταξύ άλλων ο Ακενατόν και ο Τουταγχαμών.

Για ορισμένους ειδικούς αυτές οι ανακαλύψεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική απήχηση, παρά επιστημονική. Και αυτό επειδή η χώρα των 104 εκατομμυρίων κατοίκων βιώνει μια σοβαρή οικονομική κρίση και βασίζεται στον τουρισμό για να ανακάμψει: η κυβέρνηση στοχεύει να αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών στα 30 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2028, από 13 εκατομμύρια που ήταν πριν από την πανδημία της Covid-19. Για να δώσει ώθηση στον τουριστικό τομέα, που απασχολεί 2 εκατομμύρια ανθρώπους και παράγει πάνω από το 10% του ΑΕΠ, το Κάιρο υπόσχεται εδώ και μήνες ότι σύντομα θα εγκαινιαστεί το νέο «Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο» κοντά στην Γκίζα.

